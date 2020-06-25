Японія передумала розгортати американські комплекси протиракетної оборони



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Комплекс протиракетної оборони американського виробництва Aegis Ashore

Комплекси мали розмістити для прикриття території Японії від можливої ракетної атаки з боку КНДР

Японія вирішила відмовитися від плану по розгортанню в країні комплексів протиракетної оборони американського виробництва Aegis Ashore.

Про це повідомив на нараді з питань безпеки правлячої Ліберально-демократичної партії міністр оборони Японії Таро Коно, пише агентство Kyodo.

За словами міністра, відповідне рішення було прийнято за підсумками засідання Ради національної безпеки на чолі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

15 червня Таро Коно анонсував призупинення програми розгортання комплексів в префектурах Акіта і Ямагуті. Як зазначав міністр, таке відповідне рішення було обумовлено загрозою падіння розгінного ступеня ракети за межами військової бази, в тому числі і існуючим ризиком для житлових кварталів.

Як відзначав Коно, для коригування цього недоліку знадобляться додаткові кошти і час. Передбачалося, що комплекси будуть введені в країну в фінансовому 2025 році.

21 червня телеканал NHK повідомив про намір японського уряду відмовитися від плану по розгортанню наземних комплексів.

Японія прийняла рішення про розміщення комплексів Aegis Ashore на території країни в кінці 2017 року. Дане рішення було обумовлено необхідністю прикриття території країни від можливої ракетної атаки з боку КНДР.

До слова, у США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів та озброєння на $600 млн.