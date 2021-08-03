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    Усіх жителів 11-мільйонного Вуханя протестують на коронавірус

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    Нині в Китаї спостерігається один з найбільших спалахів захворювання за кілька місяців: за 10 днів було виявлено 300 випадків - Усіх жителів 11-мільйонного Вуханя протестують на коронавірус

    Нині в Китаї спостерігається один з найбільших спалахів захворювання за кілька місяців: за 10 днів було виявлено 300 випадків

    Фото: Getty Images

    У Вухані виявили сім нових випадків коронавірусу

    У китайському місті Вухань проведуть тестування всього населення на наявність Covid-19 після того, як в місті виявили сім нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє ВВС.

    Як наголошується, ці випадки є першими більш ніж за рік.

    Місцева влада пов'язує поширення вірусу з дуже заразним варіантом Covid-19 Delta і сезоном внутрішнього туризму. Нині в Китаї спостерігається один з найбільших спалахів захворювання за кілька місяців: за 10 днів було виявлено 300 випадків.

    Постраждало близько 15 провінцій по всій країні, що призвело до того, що уряд запровадив заходи масового тестування і обмеження на ізоляцію.

    Як відомо, місто Вухань з населенням 11 мільйонів людей опинився в центрі уваги після того, як у 2019 році в ньому вперше було виявлено Covid-19.

    Нагадаємо, у США опублікували доповідь про походження коронавірусу з китайської лабораторії у Вухані.

    Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що походження коронавірусу може так і залишитися таємницею.

    Також відзначалося, що американська розвідка буде використовувати «комп'ютерні потужності», аби зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.

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    Теги: місцева влада Китай населення коронавірус
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    Усіх жителів 11-мільйонного Вуханя протестують на коронавірус