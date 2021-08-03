Усіх жителів 11-мільйонного Вуханя протестують на коронавірус

Нині в Китаї спостерігається один з найбільших спалахів захворювання за кілька місяців: за 10 днів було виявлено 300 випадків

У Вухані виявили сім нових випадків коронавірусу

У китайському місті Вухань проведуть тестування всього населення на наявність Covid-19 після того, як в місті виявили сім нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє ВВС.

Як наголошується, ці випадки є першими більш ніж за рік.

Місцева влада пов'язує поширення вірусу з дуже заразним варіантом Covid-19 Delta і сезоном внутрішнього туризму. Нині в Китаї спостерігається один з найбільших спалахів захворювання за кілька місяців: за 10 днів було виявлено 300 випадків.

Постраждало близько 15 провінцій по всій країні, що призвело до того, що уряд запровадив заходи масового тестування і обмеження на ізоляцію.

Як відомо, місто Вухань з населенням 11 мільйонів людей опинився в центрі уваги після того, як у 2019 році в ньому вперше було виявлено Covid-19.

Нагадаємо, у США опублікували доповідь про походження коронавірусу з китайської лабораторії у Вухані.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що походження коронавірусу може так і залишитися таємницею.

Також відзначалося, що американська розвідка буде використовувати «комп'ютерні потужності», аби зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.

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