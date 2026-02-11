Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонська розвідка повідомляє, що РФ збільшила виробництво боєприпасів: до чого готується

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Естонська розвідка повідомляє, що РФ збільшила виробництво боєприпасів: до чого готується
Служба зовнішньої розвідки Естонії не виключає можливу підготовку РФ до нових військових дій поза межами України
фото: Zuma Press

Виробництво боєприпасів у Росії зросло у 17 разів 

Служба зовнішньої розвідки Естонії заявляє, що Росія значно збільшила виробництво боєприпасів. Про це йдеться у звіті розвідки Естонії за 2026 рік, інформує «Главком».

Як зазначають у розвідці Естонії, загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництво боєприпасів у РФ зросло у 17 разів, переважно завдяки будівництву нових виробничих потужностей.

Так, у 2025 році російські заводи виробили понад 7 млн снарядів, мінометних мін і ракет, порівняно з 4,5 млн у 2024 році. 

Окрім власного виробництва, Росія активно імпортує боєприпаси. З 2023 року Москва отримала 5–7 мільйонів снарядів від Ірану та Північної Кореї. 

За оцінкою Служби зовнішньої розвідки Естонії, Росія не має наміру здійснювати військовий напад на Естонію чи будь-яку іншу державу-члена НАТО наступного року. 

«Ми, ймовірно, дійдемо аналогічної оцінки наступного року, оскільки Естонія та Європа вжили заходів, які змушують Кремль дуже ретельно прораховувати, що, якщо взагалі щось, він може ризикнути спробувати. Навіть якщо такого наміру немає сьогодні, наше завдання – забезпечити, щоб це залишалося так завтра і в майбутньому», – звітує естонська розвідка.

Нагадаємо, розвідка Естонії оцінила ризик нападу Росії на країни НАТО. Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на жодну державу НАТО цього чи наступного року.

Росія водночас продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись процесу переозброєння в Європі. Естонські розвідники припускають, що і наступного року оцінки залишаться незмінними, оскільки європейські країни вже вжили заходів, які змушують Москву обережно прораховувати свої кроки щодо держав НАТО.

Читайте також:

Теги: боєприпаси росія війна Естонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для початку варто розуміти, що навіть тривалий мир – не панацея і не кінець наших проблем
Чому Кремлю вигідна тимчасова заморозка війни
9 лютого, 18:23
Ігор Терехов: «Кожен для себе приймає рішення, чи лишатися у місті»
Мер Харкова Ігор Терехов: Стояло питання життя і смерті для міської системи опалення
3 лютого, 09:30
Публіциста, якого Росія визнала іноземним агентом, засуджено до 14 років позбавлення волі
Російський суд посилив покарання письменнику Акуніну
27 сiчня, 07:10
На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року
20 сiчня, 08:19
Російські удари по Одесі та по поїзду на Харківщині. Головне за 27 січня 2026 року
Російські удари по Одесі та по поїзду на Харківщині. Головне за 27 січня 2026 року
27 сiчня, 21:14
У 2021 році Антонова стала дворазовою переможницею Кубка Європи з каное серед ветеранів
58-річна російська спортсменка погоріла на вживанні допінгу
29 сiчня, 10:07
РФ з початку війни втратила 11 633 танки
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
3 лютого, 06:58
Нині триває 1441-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року
3 лютого, 08:12
Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
6 лютого, 12:02

Політика

Естонська розвідка повідомляє, що РФ збільшила виробництво боєприпасів: до чого готується
Естонська розвідка повідомляє, що РФ збільшила виробництво боєприпасів: до чого готується
Норвегія готується до можливого вторгнення Росії: який сценарій можливий
Норвегія готується до можливого вторгнення Росії: який сценарій можливий
Трамп пояснив, що чекає на Іран у разі провалу майбутніх перемовин
Трамп пояснив, що чекає на Іран у разі провалу майбутніх перемовин
Посол США в НАТО пояснив, коли Трамп і Зеленський підпишуть угоду про гарантії безпеки
Посол США в НАТО пояснив, коли Трамп і Зеленський підпишуть угоду про гарантії безпеки
Посол США в НАТО розповів, які країни закупили найбільше американської зброї для України
Посол США в НАТО розповів, які країни закупили найбільше американської зброї для України
Каллас закликала Європу узгоджувати контакти з Путіним
Каллас закликала Європу узгоджувати контакти з Путіним

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua