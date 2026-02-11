Естонська розвідка повідомляє, що РФ збільшила виробництво боєприпасів: до чого готується

Виробництво боєприпасів у Росії зросло у 17 разів

Служба зовнішньої розвідки Естонії заявляє, що Росія значно збільшила виробництво боєприпасів. Про це йдеться у звіті розвідки Естонії за 2026 рік, інформує «Главком».

Як зазначають у розвідці Естонії, загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництво боєприпасів у РФ зросло у 17 разів, переважно завдяки будівництву нових виробничих потужностей.

Так, у 2025 році російські заводи виробили понад 7 млн снарядів, мінометних мін і ракет, порівняно з 4,5 млн у 2024 році.

Окрім власного виробництва, Росія активно імпортує боєприпаси. З 2023 року Москва отримала 5–7 мільйонів снарядів від Ірану та Північної Кореї.

За оцінкою Служби зовнішньої розвідки Естонії, Росія не має наміру здійснювати військовий напад на Естонію чи будь-яку іншу державу-члена НАТО наступного року.

«Ми, ймовірно, дійдемо аналогічної оцінки наступного року, оскільки Естонія та Європа вжили заходів, які змушують Кремль дуже ретельно прораховувати, що, якщо взагалі щось, він може ризикнути спробувати. Навіть якщо такого наміру немає сьогодні, наше завдання – забезпечити, щоб це залишалося так завтра і в майбутньому», – звітує естонська розвідка.

