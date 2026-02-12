The Atlantic: Зеленський хотів би не укласти угоди, ніж змусити українців прийняти погану

Володимир Зеленський закликав США посилити реальний тиск на Кремль, щоб змусити Росію до миру

Попри те, що повномасштабне протистояння триває вже майже чотири роки, Володимир Зеленський наголошує на готовності продовжувати опір. В інтерв’ю виданню The Atlantic Президент України заявив, що головною метою залишається досягнення справедливого та стабільного миру, а не просто припинення вогню за будь-яку ціну, пише «Главком».

В оточенні глави держави зазначають, що вікно можливостей для дипломатичного врегулювання звужується. Існує ризик, що без домовленостей цієї весни конфлікт перетвориться на виснажливе багаторічне протистояння. Проте Зеленський залишається непохитним: він підкреслив, що краще відмовитися від угоди взагалі, ніж погодитися на умови, які будуть невигідними для українського народу.

Оцінюючи стан справ на полі бою, президент висловив упевненість у тому, що Україна не зазнає поразки. Він кілька разів акцентував на неприпустимості компромісів, що принижують національну гідність. У команді президента погляди на таку безкомпромісність різняться: одні вважають її занадто жорсткою, інші ж вбачають у цьому відображення волі всієї країни.

Володимир Зеленський підтвердив прагнення максимально швидко завершити війну, проте застеріг від «поганого миру» через поступки агресору. За його словами, завершення бойових дій залежить від волі обох сторін, тому він закликає США посилити реальний тиск на Кремль, щоб змусити Росію до миру.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість візиту української делегації до Москви для особистих перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. Глава держави наголосив, що Україна готова до дипломатичного діалогу на будь-якому нейтральному майданчику, проте категорично виключає територію країн, залучених до агресії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові заяви Кремля про готовність до прямих переговорів. Відповідаючи на пропозицію помічника президента РФ Юрія Ушакова приїхати до Москви, Зеленський назвав такий формат «свідомо неприйнятним» і запропонував альтернативу – візит російського диктатора до української столиці.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно», – зазначив Зеленський.