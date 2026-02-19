Головна Світ Політика
Чи можливий швидкий мир в Україні шляхом переговорів? Мерц дав невтішний прогноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мерц вважає, що розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна
фото: вікіпедія

Мерц: Війна закінчиться тільки тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої сили, військові або економічні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни шляхом переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

«На мою думку, ця війна закінчиться тільки тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої сили, військові або економічні», – наголосив Мерц.

За словами Мерца, «розум і гуманітарні аргументи не переконають Путіна». Він наголосив, що тому метою європейських зусиль є «щоб російська держава не могла продовжувати війну військовими засобами і не могла її фінансувати економічно».

Нагадаємо, 13 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки-2026 канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із жорсткою заявою. Він заявив, що Росія наразі не виявляє жодної готовності до реального дипломатичного врегулювання. 

До слова, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу. 

