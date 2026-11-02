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П'ятий за місяць удар по найбільшому нафтовому вузлу Росії: чим важливий об'єкт

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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П'ятий за місяць удар по найбільшому нафтовому вузлу Росії: чим важливий об'єкт
Дрони вп’яте за місяць вдарили по ЛДВС «Самара»
фото: росЗМІ; Exilenova+

Нафтова станція «Самара» забезпечує приймання, зберігання та транспортування нафти з кількох регіонів Росії й Казахстану

У ніч проти 2 листопада 2026 року безпілотники, знову атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» в Самарській області Росії. Об'єкт належить компанії «Транснефть» і є одним із найбільших вузлів російської системи транспортування нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Губернатор Самарської області підтвердив масовану атаку безпілотників на регіон. Водночас він закликав місцевих жителів утриматися від публікації фотографій і відеозаписів наслідків ударів, попередивши про адміністративну відповідальність.

За результатами аналізу фотографій очевидців журналісти Astra визначили, що ціллю атаки стала ЛВДС «Самара». Після удару в районі станції виникла сильна пожежа, а над об'єктом піднявся густий чорний дим. 

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ЛВДС «Самара» є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії. Станція забезпечує приймання нафти з магістральних трубопроводів, її зберігання в резервуарах і подальше перекачування до інших ділянок транспортної системи.

Підприємство розташоване приблизно за 900 км від найближчої ділянки державного кордону України, якщо вимірювати відстань по прямій.

Площа станції перевищує 216 гектарів. На його території розташований резервуарний парк із 71 ємності загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти. Такий обсяг дозволяє накопичувати значні запаси сировини та регулювати її подальше транспортування.

Особливе значення ЛДВС пов'язане з її розташуванням на перетині чотирьох магістральних нафтопроводів: «Альметьєвськ – Куйбишев», «Калтаси – Куйбишев», «Нижньовартовськ – Курган – Куйбишев» і «Гур'єв – Куйбишев».

Станція об'єднує потоки сировини з кількох великих нафтовидобувних районів і забезпечує їх подальший розподіл у трубопровідній системі.

Важливість ЛВДС «Самара» полягає не лише в обсягах зберігання нафти, а й у її функції транспортного вузла. Пошкодження резервуарів, насосного обладнання або трубопровідних комунікацій потенційно може ускладнити перекачування сировини та потребувати перерозподілу нафтових потоків іншими маршрутами.

Окреме значення підприємство має для російського нафтового експорту. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, яка надходить із кількох нафтовидобувних регіонів. У такий спосіб формується експортний сорт Urals – один з основних видів російської нафти, який постачають на зовнішні ринки. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на цей сорт припадає до 50% загального обсягу нафтового експорту Росії.

За повідомленнями медіа, це вже п'ята атака на ЛВДС «Самара» протягом останнього місяця. Раніше про удари по станції повідомляли 2, 7, 10 та 11 жовтня. Після попередніх атак також фіксували займання на території об'єкта.

Зокрема, після удару 2 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про пошкодження 14 нафтових резервуарів, ділянок трубопроводів та іншого обладнання станції. Після атаки 7 жовтня також надходили повідомлення про знищення чотирьох великих резервуарів місткістю 50 тис. кубометрів кожен.

Повторні удари по одному й тому самому об'єкту привертають увагу до стану російської нафтової інфраструктури. Однак оцінити сукупні наслідки атак для пропускної спроможності станції та всієї трубопровідної системи без додаткових даних неможливо.

Нагадаємо, 7 жовтня Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження ЛВДС «Самара». За інформацією українських військових, удару по об'єкту завдали оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

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Теги: дрон нафта росія

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