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Названо найдешевшу столицю Європи для відпочинку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Названо найдешевшу столицю Європи для відпочинку
Сараєво стає знахідкою для бюджетного туристаа
фото із відкритих джерел

Відпочинок у Європі не завжди спустошує кишені, і це підтверджує поїздка до Сараєво 

Британська компанія Eurochange назвала Боснію та Герцеговину найпопулярнішим напрямком для подорожей у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Дослідження, що виявило найдешевшу столицю в Європі, провела компанія Eurochange. Лора Еванс-Фіск, керівник відділу цифрових технологій компанії Eurochange, каже: «Сараєво називають «європейським Єрусалимом», тут представлена ​​одна з найрізноманітніших культур на континенті, що робить його одним із найцікавіших міст, які ви можете відвідати».

«З його низькими цінами, теплим літом Сараєво набуває популярності як одне з останніх справді доступних місць для відпочинку в столиці Європи», – йдеться у статті. 
 
Eurochange підрахував, що кухоль пива в Сараєво коштує в середньому два євро, обід із трьох страв – 14,50 євро, а зупинитися у тризірковому готелі можна за 54 євро за ніч.

«У Сараєво ви зможете відчути поєднання східної та західної культури, а також архітектуру османської доби. Місто оточене зеленими пагорбами та історичними пам'ятниками», – йдеться у матеріалі.

«Це одне з небагатьох місць, де можна відвідати мечеть, католицьку церкву, православну церкву та синагогу в одному місці», – додають журналісти.

До слова, у місті Пальма міська рада планує обмежити кількість людей у ​​туристичних групах із гідом до 20 осіб. Новий закон викликав невдоволення гідів.

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Теги: місто Боснія і Герцеговина туризм відпочинок соціум

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