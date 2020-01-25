Землетрус в Туреччині: кількість загиблих зросла до 18, поранених — дві сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Землетрус магнітудою 6,8 стався у п'ятницю поблизу міста Сіврідже

Після першого поштовху слідували інші з меншою магнітудою — від 5,4 до 3,5

Кількість загиблих у результаті землетрусу в Туреччині зросла до 18.

Про це повідомило видання Daily Sabah з посиланням на міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу.

Міністр заявив, що були повідомлення про травми, але не вказав їх кількості. Він також уточнив, що внаслідок тремору кілька будівель зруйнувалися або пошкодилися.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився у районі Сіврідже, його вогнище залягало на глибині 6,75 кілометра. Після першого поштовху слідували інші з меншою магнітудою — від 5,4 до 3,5.

Губернатор Елязиг Четін Октай Калдирим повідомив про поранення щонайменше 225 людей.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері повідомлялося, що у результаті землетрусу магнітудою 6,8, що стався на сході Туреччини, загинуло чотири людини.

Землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю о 20:55 за місцевим часом (19.55 за київським часом), поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.

Того ж дня землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано на півночі Аргентини.