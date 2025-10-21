У Ісландії вперше оселилися комарі

Ентомологи підтвердили перший випадок появи комарів на території Ісландії

У Ісландії вперше зафіксували комарів, які вижили у природних умовах. Це стало підтвердженням прогнозів науковців про зміни клімату та поступове потепління на острові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ісландську національну телерадіокомпанію Ruv.

Ентомологи вперше підтвердили появу комарів на території Ісландії. Трьох комах виявили 16 жовтня у муніципалітеті Кйоусаргреппюр на північному заході країни учасники місцевої Facebook-групи, присвяченої комахам.

Після перевірки Ісландський інститут природничих наук встановив, що це вид Culiseta annulata, який добре пристосований до низьких температур. За словами ентомолога Маттіаса Альфредссона, ймовірно, ці комарі залишаться в Ісландії постійно.

Раніше комахи могли потрапляти на острів лише разом із літаками, однак це перший випадок, коли їх зафіксували у природних умовах. Науковці не виключають, що поява комарів пов’язана з поступовим потеплінням клімату: ще у 2015 році в Ісландії з’явилися мошки, які стали передвісниками таких змін.

Нагадаємо, що єгипетських і тигрових комарів, які переносять віруси денге, Зіка та чикунгунья, виявили у Великій Британії. Їхні яйця знайшли на складі біля аеропорту Хітроу та на автомагістралі М20 у графстві Кент. Фахівці припускають, що через потепління ці небезпечні види можуть закріпитися на території країни.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, проводили вчені, які вивчали вид комарів Aedes aegypti. Вони з’ясували, що на відстані близько 10 см комарі можуть вловлювати тепло шкіри людини, а при приземленні – відчувати її температуру безпосередньо. Крім теплових сигналів, комахи орієнтуються за запахом вуглекислого газу та вологістю шкіри, поєднуючи інформацію з кількох органів чуття, що дозволяє їм ефективно «полювати» на людей навіть у складних умовах.