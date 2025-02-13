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Земля входить у нову кліматичну еру: висновки науковців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Земля входить у нову кліматичну еру: висновки науковців
Клімат для людства може докорінно змінитись
фото із відкритих джерел

Земля вже майже перетнула межу глобального потепління у 1,5°C

Міжнародна група вчених встановила, що у 2024 році глобальні температури сягнули рекордно високих значень. Це може бути сигналом, що планета входить у період потепління більш як на 1,5 градуси. Про це пише Earth.Org.

Поріг 1,5 градуси, встановлений Паризькою угодою, відіграє ключову роль в оцінці кліматичних ризиків. Подальше зростання температури веде до почастішання екстремальних погодних явищ, підйому рівня моря та зникнення багатьох видів тварин.

«Кожна додаткова частка градуса означає екстремальніші погодні умови та втрату біорізноманіття», – зазначив професор Орегонського університету Вільям Ріппл.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, 2024 рік став першим повним календарним роком, коли глобальна температура перевищила позначку в 1,5 градуси. Однак офіційне перевищення порога Паризької угоди визначається за середнім значенням за 20-30 років. На даний момент середня температура підвищилася приблизно на 1,3 градуси – вище, ніж за останні 125 тис. років.

Використовуючи комп'ютерне моделювання, команда дослідників дійшла висновку, що разове перевищення 1,5 градуси може бути «раннім попередженням» про довгострокову зміну клімату. Вони вважають, що якщо 2024 уже переступив цей рубіж, то світ, ймовірно, вступив у 20-річний період потепління на рівні 1,5 градуси.

«Перетин цієї позначки в 2024 році означає, що в найближчі 10 років людство офіційно подолає цей рубіж, якщо не буде вжито термінових заходів щодо скорочення викидів парникових газів», – вважають автори дослідження.

За оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, утримання температури в межах 1,5 градусів дозволить уникнути катастрофічних наслідків глобального потепління. Проте 2024 рік уже показав можливу реальність майбутнього: руйнівні урагани, пожежі та повені завдали величезних економічних збитків.

Вчені попереджають, що потепління на 1,5 градуси загрожує знищенням до 90% коралових рифів і підвищує ризик зникнення 14% наземних видів. Якщо температура продовжуватиме зростати до 2 градусів, це може призвести до танення арктичних льодів та вічної мерзлоти, вивільнення метану та підвищення рівня світового океану на кілька метрів.

«Якщо не буде вжито екстрених дій, 2024 рік запам'ятається не як аномальний, а як початок нової кліматичної епохи, в якій ризики тільки наростатимуть», – сказав професор Ріппл.

Нагадаємо, рівень Світового океану до 2100 року може підвищитися на один метр, а до 2300 року – на 10 метрів, заявив доцент факультету географії Даремського університету Том Чадлі. За його словами, причиною цього можуть стати динамічні зміни.

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Теги: клімат наука Планета Земля

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