Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла

Поєднання світлодіодного світла та нанопластівців знищує до 92% клітин раку шкіри і близько 50% клітин раку товстої кишки
Відмінність нового підходу полягає у використанні недорогих світлодіодів замість спеціалізованих лазерів

Дослідники зі США розробили нову технологію фототермічної терапії, яка поєднує світлодіодне світло та нанопластівці оксиду олова для вибіркового знищення ракових клітин без шкоди для здорових тканин. Як інформує «Главком», про це пише Science Alert.

Для знищення ракових клітин, за словами вчених, світлодіоди, що випромінюють світло в ближньому інфрачервоному діапазоні, поєднуються з наноскопічними пластівцями оксиду олова, відомими як SnOx nanoflakes.

Відмінність нового підходу полягає у використанні недорогих світлодіодів замість спеціалізованих лазерів. Це зменшує ризик пошкодження навколишніх тканин і робить терапію більш доступною та менш інвазивною, порівняно з хіміо- або радіотерапією.

Нанопластівці SnOx поглинають інфрачервоне світло, проникаюче в тканини, і перетворюють його на локальне тепло. Під його впливом руйнуються мембрани та білки ракових клітин, що призводить до їх загибелі. При цьому здорові клітини залишаються майже неушкодженими, оскільки вони менш чутливі до нагрівання, а пластівці можна спрямувати безпосередньо на злоякісні клітини.

Лабораторні дослідження показали, що поєднання світлодіодного світла та нанопластівців знищує до 92% клітин раку шкіри і близько 50% клітин раку товстої кишки всього за 30 хвилин, при цьому здорові клітини залишаються неушкодженими. Ця точність робить методику особливо перспективною для лікування меланоми та базальноклітинного раку.

Нагадаємо, у більшості країн світу фіксується зростання випадків деяких видів раку серед молодих дорослих. Найшвидше зростає рак щитовидної залози, рак нирок та рак ендометрію, тоді як колоректальний рак залишається лідером серед онкозахворювань у віковій групі 20-49 років. 

Також нова система штучного інтелекту C2S-Scale 27B, розроблена Google DeepMind та Єльським університетом, дозволяє прогнозувати ефективність препаратів проти ракових пухлин і знаходити нові підходи до лікування. ШІ проаналізував понад 4000 ліків і визначив, які з них можуть підсилювати імунну відповідь організму на «холодні» пухлини без шкоди для здорових клітин.

