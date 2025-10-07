Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з фізики

Досягнення вчених відкрили можливості для розвитку квантових технологій нового покоління

Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики 2025 року. Нагороду здобули Джон Кларк, Майкл Деворет і Джон Мартініс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Нобеля.

Учені відзначені Нобелівською премією за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі. Зазначається, що цьогорічна премія відкрила можливості для розвитку квантових технологій нового покоління – зокрема, квантової криптографії, комп’ютерів та датчиків.

«Одним з головних питань у фізиці є максимальний розмір системи, яка може демонструвати квантово-механічні ефекти. Цьогорічні лауреати Нобелівської премії провели експерименти з електричним контуром, в яких продемонстрували як квантово-механічний тунельний ефект, так і квантовані рівні енергії в системі, достатньо великій, щоб її можна було тримати в руці», – йдеться в повідомленні.

Лауреати провели серію експериментів, щоб продемонструвати, що властивості квантового світу можуть бути конкретизовані в системі, достатньо великій, щоб її можна було тримати в руці. Їхня надпровідна електрична система могла тунелювати з одного стану в інший, ніби проходячи крізь стіну. Вони також показали, що система поглинала і випромінювала енергію в дозах певного розміру, як і передбачала квантова механіка.

Нагадаємо, минулого року премію отримали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за фундаментальні відкриття у сфері машинного навчання та штучних нейронних мереж. Відкриття Хопфілда та Хінтона заклали фундамент для розвитку сучасних технологій штучного інтелекту.

До слова, Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини цьогоріч отримали американські вчені Мері Брунков і Фред Рамсделл та японський науковець Шимон Сакакучі. Троє науковців відзначені за революційні відкриття в галузі периферичної імунної толерантності, яка запобігає шкоді, яку імунна система може завдати організму.