Землю накрила потужна магнітна буря: як уберегтися

Метеозалежним людям сьогодні варто притриматися кількох правил

На Сонці в активному регіоні останніми днями стався потужний спалах, через що Земля опинилася під впливом сильних магнітних бур. Про це повідомляє The Watchers.

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Зазначається, що потужний сонячний спалах класу M8,7 стався 21 вересня. Подія розпочалася о 12:42 UTC (15:42 за Києвом) і закінчилася о 13:02 UTC (16:02 за Києвом). Це вже другий сонячний спалах класу M8 за останні дні.

За даними видання, найбільше магнітні бурі буде відчутно у східній частині Південної Америки, Атлантичному океані, на Заході Європи і в більшій частині Африки.

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Як повідомляється, у регіоні, де стався спалах, ще достатньо енергії. Тому в найближчі дні не виключені нові сонячні виверження, спрямовані на нашу планету.

Графік магнітних бур на вересень 2023 інфографіка: meteoagent

За даними сервісу meteoagent, який спирається на дані Центру прогнозу космічної погоди та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, на Землю зараз впливає магнітна буря силою 6 балів (K-index 6), проте 24 вересня має бути вже її останній день. Уже 25 числа сила коливань має опуститися до 4 балів, що вже не вважається магнітною бурею.

Вплив магнітних бурь на самопочуття

Під час магнітних бур у людей можуть виникнути апатія, тривога, дратівливість та невизначеність у прийнятті рішень. Також можуть проявитися й більш серйозні проблеми зі здоров'ям, як-от схильність до утворення тромбів, підвищення артеріального тиску та мігрень.

Як уберегтися від магнітних бурь

Метеозалежним людей у цей час варто відмовитися від великих фізичних навантажень, натомість присвятити цей період період відпочинку та турботі про своє фізичне та ментальне здоров’я. Для цього можна приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води та не навантажувати нервову систему.

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Нагадаємо, що востаннє магнітні бурі накривали Землю 6-8 вересня.