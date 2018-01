Жертвами зсувів у Каліфорнії стали щонайменше 13 людей

Зсуви були викликані сильними зливами

У США в штаті Південна Каліфорнія жертвами зсувів стали щонайменше 13 людей, постраждали 25. Про це повідомляє Reuters.

Як наголошується, зсуви були викликані сильними зливами і зійшли на місто. Через розгул стихії 7 тис. людей були змушені покинути свої будинки, 23 тис. евакуйовано.

У поліції розповіли, що десятки людей були врятовані з-під уламків будівель. Повідомляється також, що у Південній Каліфорнії сильно постраждали через сходження зсуву автотраси.

Як повідомили в Twitter в місцевій поліції, дорога передмістя Санта-Барбари Монтесіто сильно пошкоджена і заблокована сміттям і затоплена. В американських правоохоронних органах попросили автомобілістів утриматися від поїздок по даній автомагістралі.

View from the air in Montecito. Areas that had been roadways, driveways, and homes, are now unrecognizable due to the large amount of mud and debris flows. pic.twitter.com/dbsUPw3mrL