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    Жертвами зсувів у Каліфорнії стали щонайменше 13 людей

    Зсуви були викликані сильними зливами
    У США в штаті Південна Каліфорнія жертвами зсувів стали щонайменше 13 людей, постраждали 25. Про це повідомляє Reuters. Як наголошується, зсуви були викликані сильними зливами і зійшли на місто. Через розгул стихії 7 тис. людей були змушені покинути свої будинки, 23 тис. евакуйовано. У поліції розповіли, що десятки людей були врятовані з-під
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    Наслідки зсувів у&nbsp;передмісті Санта-Барбари
    Наслідки зсувів у передмісті Санта-Барбари

    Зсуви були викликані сильними зливами

    У США в штаті Південна Каліфорнія жертвами зсувів стали щонайменше 13 людей, постраждали 25. Про це повідомляє Reuters.

    Як наголошується, зсуви були викликані сильними зливами і зійшли на місто. Через розгул стихії 7 тис. людей були змушені покинути свої будинки, 23 тис. евакуйовано.

    У поліції розповіли, що десятки людей були врятовані з-під уламків будівель. Повідомляється також, що у Південній Каліфорнії сильно постраждали через сходження зсуву автотраси.

    Як повідомили в Twitter в місцевій поліції, дорога передмістя Санта-Барбари Монтесіто сильно пошкоджена і заблокована сміттям і затоплена. В американських правоохоронних органах попросили автомобілістів утриматися від поїздок по даній автомагістралі.

    Так, у зв'язку зі стихійним лихом в Північній Каліфорнії було прийнято рішення закрити кілька парків розваг, а саме Six Flags Magic Mountain, Knotts Berry Farm, Legoland і Sea World. Парки Universal Studios і Disneyland прийняли рішення продовжувати роботу.

    До слова, незвично сильні для сходу США холоди призвели до загибелі 26 людей.

    Також «Главком» інформував, що у США температура повітря подекуди опустилася до -39.

    Джерело: РБК-Україна

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