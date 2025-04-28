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Блекаут в Європі: Крило кібербезпеки ЄС заперечує версію з кібератакою

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Блекаут в Європі: Крило кібербезпеки ЄС заперечує версію з кібератакою
Наразі тривають роботи з повного відновлення електропостачання в постраждалих регіонах
фото: Reuters

Розслідування причин масштабного блекауту триває на національному рівні

Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) розповіло щодо масштабного відключення електроенергії, яке сьогодні паралізувало Іспанію, деякі райони Франції та Португалію. Попередні висновки агентства схиляються до версії про технічну або кабельну несправність як причину інциденту, відкидаючи можливість кібератаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

«ENISA уважно стежить за ситуацією і залишається в контакті з відповідними органами на національному рівні та рівні ЄС», – заявив прес-секретар агентства. «Наразі розслідування, здається, вказує на технічну/кабельну проблему».

Нагадаємо, що відключення електроенергії сталося близько 11:30 за місцевим часом та зачепило великі міста Іспанії, Португалії та прилеглі райони Франції. Хоча перші припущення включали можливість кібератаки, заява ENISA вказує на те, що основною версією на даний момент є фізична несправність в енергетичній інфраструктурі.

Попри заяву ENISA, розслідування причин масштабного блекауту триває на національному рівні. Іспанський оператор електромереж Red Eléctrica та португальська REN також проводять власні розслідування, щоб встановити точну причину відключення та запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Наразі тривають роботи з повного відновлення електропостачання в постраждалих регіонах. Влада закликає громадян до терпіння та обіцяє надати детальну інформацію про причини інциденту після завершення розслідування.

Як відомо, у Португалії, Іспанії та деяких районах Франції було повністю відключено електрику. Так, у Португалії офіційні джерела повідомили місцевим медіа, що відключення електроенергії сталося по всій країні, тоді як аналогічні повідомлення надходять і з Іспанії. Міжнародний аеропорт Барахас у Мадриді залишився без електроенергії, також постраждали телекомунікації.

Повідомлення про відключення електроенергії надходять із великих міст: Мадрида, Лісабона, Порту, Валенсії, Гімарайнша та інших. Збої почалися приблизно об 11:30 за місцевим часом. 

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Теги: Європа Франція Іспанія Португалія блекаут

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