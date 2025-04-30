Індія готує удар протягом 24-36 годин​. Пакистан заявив про загрозу атаки

Раніше прем'єр-міністр Нарендра Моді надав збройним силам Індії повну свободу дій у боротьбі з Пакистаном

Федеральний міністр інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Індія планує завдати військового удару протягом наступних 24–36 годин. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

За його словами, Індія намір використати інцидент у Пахалгамі як хибний привід. Він підкреслив, що будь-який акт агресії зустріне рішучу відсіч, і Індія нестиме повну відповідальність за будь-які серйозні наслідки в регіоні. ​

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«Пакистан має достовірні розвіддані, що Індія планує завдати військового удару протягом наступних 24–36 годин, використовуючи інцидент у Пахалгамі як хибний привід. Будь-який акт агресії зустріне рішучу відсіч. Індія нестиме повну відповідальність за будь-які серйозні наслідки в регіоні», – написав Тарар.

Раніше стало відомо, що пакистанські та індійські сили зіштовхнулися вздовж міжнародного кордону в районі Паргвал-Ахнур в Джамму.

Напруженість між Індією та Пакистаном зросла після нападу в Пахалгамі, де загинули 26 індійських туристів. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористичних груп, відповідальних за атаку, що Пакистан категорично заперечує.

У відповідь Індія вжила низку заходів, включаючи призупинення дії Договору про води Індусу, відкликання віз для пакистанських громадян та закриття сухопутного кордону.

Пакистан, у свою чергу, призупинив дію Симлської угоди 1972 року, закрив повітряний простір для індійських літаків та вислав індійських дипломатів.