У Києві посеред вулиці молодик стріляв у перехожого



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Правопорушник вистрілив із травматичного пістолета чоловіку у живіт

На вулиці Борщагівській у Києві чоловік отримав вогнепальне поранення. Повідомлення про це надійшло до поліції. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, лікарі та патрульні поліцейські, інформує пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці поспілкувалися зі свідками події та встановили, що до інциденту причетний раніше не судимий 30-річний житель Київщини.

«Ми з’ясували, що правопорушник підійшов до перехожого на вулиці та почав із ним конфліктувати. Далі дістав травматичний пістолет й вистрілив опоненту у живіт, а після кілька разів вдарив кулаком по голові. Потерпілому надали медичну допомогу на місці, а хулігана згодом затримали», – розповіла слідча Солом’янського управління поліції Юлія Климчук.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 жовтня у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії «Удар». Нападник встиг нанести хлопцю вісім ножових поранень. Молодого хлопця негайно ушпиталили та прооперували.

Нападника затримано, йому повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.