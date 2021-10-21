У Туреччині затримано 15 ізраїльських шпигунів – ЗМІ

Ізраїльські шпигуни нібито отримували по $10 тис. в рік за інформацію про іноземних студентів

У турецьких ЗМІ називають «розкриття ізраїльської шпигунської мережі» однією з найбільших спецоперацій

Під час широкомасштабної операції спецслужб у декількох містах Туреччини було затримано 15 осіб, які нібито працювали на ізраїльську розвідку. Про це повідомило турецьке видання Sabah 21 жовтня, пише vesty.co.il.

У публікації стверджується, що затримані входили до складу п'яти розвідувальних осередків, а в їх затриманні брали участь близько 200 співробітників служб безпеки Туреччини. Видання опублікувало ретушовані фотографії кількох затриманих.

Відповідно до публікації в Sabah, затримання почали відбуватися 7 жовтня у трьох провінціях Туреччини. Згадується також про арабське походження затриманих.

Посилаючись на джерело, близьке до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, Sabah повідомляє, що агенти виконували завдання Моссада за гроші. Вони нібито постачали ізраїльській розвідслужбі інформацію про іноземних студентів, які навчаються в турецьких університетах, особливо про тих, хто надалі може знайти роботу в оборонній промисловості.

Інші турецькі ЗМІ стверджують, що затримані нібито постачали Ізраїлю інформацію про палестинських студентів і про чинні в Туреччині громадські організації.

У матеріалі Sabah стверджується, що один із затриманих, A.B., в'їхав до Туреччини у 2015 році. У червні 2021 року в поліцію надійшла заява про його зникнення. За версією видання, це повинно було полегшити роботу розвідувального осередку. Однак осередок вже перебував під наглядом турецьких спецслужб.

Видання стверджує, що у A. B. був ізраїльський закордонний паспорт. Названий і розмір винагороди, яку Мосад нібито виплачував агенту, – $10 тис. на рік. Гроші перераховувалися через службу Western Union.

Ще один затриманий, який фігурує в публікації як R.A.A., також інсценував власне зникнення. Sabah стверджує, що у червні 2021 року цей підозрюваний вилетів до Хорватії, де нібито зустрічався з офіцером Моссада.

Третій учасник розвідувальної мережі, M.A.S., періодично здійснював поїздки до Швейцарії. У публікації ішлося про те, що ці поїздки були необхідними для зустрічі з ізраїльським куратором і передачі інформації. Минулого літа M.A.S. раптово зник.

У турецьких ЗМІ називають «розкриття ізраїльської шпигунської мережі» однією з найбільших операцій, коли-небудь проведених спецслужбами Туреччини.

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