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ЗМІ: Британці хочуть позбавити принца Гаррі королівського титулу

glavcom.ua
ЗМІ: Британці хочуть позбавити принца Гаррі королівського титулу
Останнім часом громадська думка співвітчизників не жаліє Гаррі та його дружину
фото Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шоу на Netflix викликало симпатію до старшого брата Гаррі – принца Вільяма

Вихід шестисерійного документального фільму про життя принца Гаррі й Меган Маркл на стримінговому сервісі Netflix у грудні не додав парі позитивного сприйняття серед жителів Великої Британії. Про це свідчать дані опитування YouGov для газети The Times.

Так, 44% респондентів заявили, що принц Гаррі повинен бути позбавлений свого титулу – принца Сассекського, 65% британців вважають, що Гаррі й Меган добровільно відмовились від королівських обов’язків.

У той же час 49% опитаних не вважають королівську сім'ю Британії расистською інституцією, так британці прокоментували твердження Меган Маркл про те, що один із членів сім’ї був проти темного кольору шкіри її дитини.

Більше того, понад половина респондентів (53%) вважають, що Гаррі й Меган не заслуговують на вибачення від королівської родини за таке ставлення – і лише 19% думають, що заслуговують.

Додамо,що серіал Netflix викликав симпатію до старшого брата Гаррі – принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон. 44% респондентів заявили, що вони більше симпатизують Вільяму та Кетрін – порівняно із 17% респондентів, які симпатизують Гаррі та Меган.

Як ми писали раніше, стало відомо, який вигляд має розкішний будинок, де принц Гаррі з дружиною знімали скандальний фільм. Житло виставили на продаж, тому у відкритому доступі виявилося безліч фотографій інтер'єрів.

Тим часом Меган Маркл відзначилася особливим подарунком принцу Вільяму на Різдво – ложка з написом «вбивця».

У той же час дитячий хор з України виступив на різдвяній службі, організованій Кейт Міддлтон (відео).

 

 

 

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