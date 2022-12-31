ЗМІ: Британці хочуть позбавити принца Гаррі королівського титулу

Останнім часом громадська думка співвітчизників не жаліє Гаррі та його дружину

Шоу на Netflix викликало симпатію до старшого брата Гаррі – принца Вільяма

Вихід шестисерійного документального фільму про життя принца Гаррі й Меган Маркл на стримінговому сервісі Netflix у грудні не додав парі позитивного сприйняття серед жителів Великої Британії. Про це свідчать дані опитування YouGov для газети The Times.

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Так, 44% респондентів заявили, що принц Гаррі повинен бути позбавлений свого титулу – принца Сассекського, 65% британців вважають, що Гаррі й Меган добровільно відмовились від королівських обов’язків.

У той же час 49% опитаних не вважають королівську сім'ю Британії расистською інституцією, так британці прокоментували твердження Меган Маркл про те, що один із членів сім’ї був проти темного кольору шкіри її дитини.

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Більше того, понад половина респондентів (53%) вважають, що Гаррі й Меган не заслуговують на вибачення від королівської родини за таке ставлення – і лише 19% думають, що заслуговують.

Додамо,що серіал Netflix викликав симпатію до старшого брата Гаррі – принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон. 44% респондентів заявили, що вони більше симпатизують Вільяму та Кетрін – порівняно із 17% респондентів, які симпатизують Гаррі та Меган.

Як ми писали раніше, стало відомо, який вигляд має розкішний будинок, де принц Гаррі з дружиною знімали скандальний фільм. Житло виставили на продаж, тому у відкритому доступі виявилося безліч фотографій інтер'єрів.

Тим часом Меган Маркл відзначилася особливим подарунком принцу Вільяму на Різдво – ложка з написом «вбивця».

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У той же час дитячий хор з України виступив на різдвяній службі, організованій Кейт Міддлтон (відео).