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    У світі

    ЗМІ дізнались про таємну ініціативу Росії щодо Сирії

    • Розсилка
    ЗМІ дізнались про таємну ініціативу Росії щодо Сирії

    Москва надіслала таємний лист США з пропозиціями щодо Сирії – ЗМІ

    Глава Генштабу Росії Валерій Герасимов 19 липня надіслав голові Об’єднаного комітету начальників штабів генерал-майору Джозефу Данфорду листа з пропозиціями щодо відновлення Сирії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на урядову доповідну записку США.

    За даними агенції, Росія використовувала канал зв’язку, що ретельно охоронявся, щоб запропонувати співпрацю у відновленні Сирії і репатріації біженців.

    У листі російська сторона зазначає, що сирійському режиму не вистачає устаткування, палива, інших матеріалів і коштів, необхідних для відновлення країни і прийому біженців, що повертаються додому.

    За даними агенції, російський план дістав «крижаний прийом» у Вашингтоні, США підтримуватимуть такі зусилля в разі припинення семирічної війни в Сирії, включаючи такі кроки як проведення виборів.

    Російська сторона наразі це повідомлення не коментувала.

    Росія є одним із партнерів Сирії, де від 2011 року триває збройний конфлікт, у якому загинули сотні тисяч людей.

    Раніше агентство Reuters повідомило про те, що спеціальний посол ООН з питаннь сирійського врегулювання Стеффан де Містура має намір в вересні 2018 року почати новий раунд активних переговорів із РФ, Іраном і Туреччиною.

    Джерело: Радіо Свобода

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