Трамп відреагував на рішення Сенату щодо імпічменту

Сенат США не ухвалив обвинувального вироку в справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа

Експрезидент США Дональд Трамп прокоментував останнє рішення Сенату щодо імпічменту та пообіцяв продовжити боротьбу за інтереси американців.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Це стало черговою фазою найбільш грандіозного полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, тому що наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосували 75 мільйонів осіб. Це найвищий показник в історії для чинного президента», – зазначив він у заяві.

Трамп пообіцяв продовжити боротися за інтереси громадян США. «Наш історичний і прекрасний рух «Зробимо Америку знову великою» лише розпочинається. У найближчі місяці я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої – домогтися величі для всіх американців», – наголосив колишній президент.

Сенат США 13 лютого не ухвалив обвинувального вироку в справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. За визнання Трампа винним за звинуваченням у підбурюванні до штурму Капітолію проголосували 57 сенаторів – усі представники Демократичної партії, до яких приєдналися семеро республіканців. Проти проголосували 43 сенатори з Республіканської партії.

Для ухвалення обвинувального вироку необхідно було 67 голосів сенаторів.

Засудження Трампа могло призвести до голосування за заборону колишньому президентові знову балотуватися на будь-яку виборну посаду.

Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа. У конгресі обвинуватили Трампа в тому, що він спровокував заворушення 6 січня в Вашингтоні: тоді група демонстрантів, які підтримують Трампа, увірвалася в Капітолій.

Це перший випадок в історії країни, коли така процедура проводиться проти одного і того ж президента повторно. Як повідомлялося раніше, 25 вересня 2019 року Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина чинного президента США Джо Байдена.

6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.