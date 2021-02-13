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    Імпічменту не буде: Сенат США виправдав Трампа

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    Сенат США виправдав Трампа - Імпічменту не буде: Сенат США виправдав Трампа
    Сенат США виправдав Трампа

    За виправдання екслідера США Дональда Трампа проголосували 57 сенаторів

    Верхня палата конгресу США виправдала колишнього президента країни Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту в ході засідання в суботу, 13 лютого.

    Про це повідомляє телеканал CNN.

    За виправдання екслідера США проголосували 57 сенаторів, 43 висловилися за те, щоб засудити Трампа.

    За процедурою, для того, щоби відправити президента США у відставку, необхідна підтримка щонайменше двох третин складу Сенату, мінімум 67 сенаторів зі 100 мандатної палати.

    Відзначається, що серед тих, хто проголосував за засудження колишнього президента не тільки демократи, але і сім представників Республіканської партії:

    • Річард Берр,
    • Білл Кессіді,
    • Сьюзан Коллінз,
    • Ліза Мурковскі,
    • Мітт Ромні,
    • Бен Сассо,
    • Пет Тумі.

    Двоє з цих семи республіканців – Берр і Тумі – виходять на пенсію.

    Раніше на цьому тижні сторони обвинувачення і захисту виклали свої позиції перед сенаторами. Тепер у членів сенату є можливість висловитися на засіданні про цю справу.

    Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа. У конгресі обвинуватили Трампа в тому, що він спровокував заворушення 6 січня в Вашингтоні: тоді група демонстрантів, які підтримують Трампа, увірвалася в Капітолій.

    Це перший випадок в історії країни, коли така процедура проводиться проти одного і того ж президента повторно. Як повідомлялося раніше, 25 вересня 2019 року Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина чинного президента США Джо Байдена.

    6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

    Теги: США Дональд Трамп Twitter Сенат США
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