Імпічменту не буде: Сенат США виправдав Трампа

Верхня палата конгресу США виправдала колишнього президента країни Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту в ході засідання в суботу, 13 лютого.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За виправдання екслідера США проголосували 57 сенаторів, 43 висловилися за те, щоб засудити Трампа.

За процедурою, для того, щоби відправити президента США у відставку, необхідна підтримка щонайменше двох третин складу Сенату, мінімум 67 сенаторів зі 100 мандатної палати.

BREAKING : Senate acquits Trump of impeachment charges, by a vote of 43-57, which is short of the two-thirds majority required for conviction. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/w3a28GOtp5