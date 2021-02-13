Імпічменту не буде: Сенат США виправдав Трампа
За виправдання екслідера США Дональда Трампа проголосували 57 сенаторів
Верхня палата конгресу США виправдала колишнього президента країни Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту в ході засідання в суботу, 13 лютого.
Про це повідомляє телеканал CNN.
За виправдання екслідера США проголосували 57 сенаторів, 43 висловилися за те, щоб засудити Трампа.
За процедурою, для того, щоби відправити президента США у відставку, необхідна підтримка щонайменше двох третин складу Сенату, мінімум 67 сенаторів зі 100 мандатної палати.
BREAKING : Senate acquits Trump of impeachment charges, by a vote of 43-57, which is short of the two-thirds majority required for conviction. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/w3a28GOtp5— Newsmax (@newsmax) February 13, 2021
Відзначається, що серед тих, хто проголосував за засудження колишнього президента не тільки демократи, але і сім представників Республіканської партії:
- Річард Берр,
- Білл Кессіді,
- Сьюзан Коллінз,
- Ліза Мурковскі,
- Мітт Ромні,
- Бен Сассо,
- Пет Тумі.
Двоє з цих семи республіканців – Берр і Тумі – виходять на пенсію.
Раніше на цьому тижні сторони обвинувачення і захисту виклали свої позиції перед сенаторами. Тепер у членів сенату є можливість висловитися на засіданні про цю справу.
Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа. У конгресі обвинуватили Трампа в тому, що він спровокував заворушення 6 січня в Вашингтоні: тоді група демонстрантів, які підтримують Трампа, увірвалася в Капітолій.
Це перший випадок в історії країни, коли така процедура проводиться проти одного і того ж президента повторно. Як повідомлялося раніше, 25 вересня 2019 року Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина чинного президента США Джо Байдена.
6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.