У Сенаті США відмовились від допиту свідків у рамках імпічменту Трампу

У конгресі обвинуватили Трампа в тому, що він спровокував заворушення 6 січня в Вашингтоні

У Сенаті розпочалося проголошення заключних промов.

В Сенаті США сторони домовилися не викликати свідків на допит в рамках слухання з імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Спочатку сенатори більшістю голосів підтримали пропозицію запросити свідків звинувачення на дачу свідчень, що затягнуло б слухання.

Але в результаті сторони домовилися не вдаватися до цієї процедури.

До справи долучать письмові показання свідків. Зокрема, члена Палати представників від республіканців Джеймі Ерреру-Батлер. Її команда обвинувачів спочатку хотіла запросити для дачі свідчень у Сенаті.

Тепер сторонам відведено час на проголошення прикінцевих аргументів, після чого відбудеться голосування по імпічменту. Воно очікується близько 22:00 за київським часом.

Раніше на цьому тижні сторони обвинувачення і захисту виклали свої позиції перед сенаторами. Тепер у членів сенату є можливість висловитися на засіданні про цю справу.

У конгресі обвинуватили Трампа в тому, що він спровокував заворушення 6 січня в Вашингтоні: тоді група демонстрантів, які підтримують Трампа, увірвалася в Капітолій.

Макконнелл довгий час вважався близьким союзником Трампа, однак після подій 6 січня жорстко його критикував. Досі Макконнелл попереджав, що не визначився з тим, як він буде голосувати з питання про імпічмент.

Очікується, що на голосуванні демократи, які наполягають на імпічменті, не зможуть переманити на свій бік достатню кількість сенаторів-республіканців, і спроба покарати Трампа за штурм демонстрантами Капітолію не матиме успіху.

У такому разі імпічмент, з одного боку, – символічне покарання, оскільки Трамп і так вже покинув Білий дім. Однак оголошення заднім числом імпічменту дозволило б супротивникам колишнього президента заборонити йому в майбутньому займати держпосади: в Демократичній партії побоюються, що Трамп залишиться в політиці і через чотири роки може спробувати повернутися на пост глави держави.

Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

Сьогодні сторона захисту завершила наведення доводів у справі про імпічмент 45-го президента США. Аргументи адвокатів зводилися до того, що Трамп 6 січня не підбурював натовп до бунту біля Капітолію США і що його вислови були просто неправильно потрактовані.