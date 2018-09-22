ЗМІ: Китай відмовився від нових торговельних переговорів із США



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AP Photo Президент США Дональд Трамп і голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін



Торговельна війна між США і Китаєм набирає обертів

Китай скасував торговельні переговори з США, які повинні були відбутися в найближчі дні. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Це рішення було прийнято на тлі нового раунду підвищення тарифів. За словами співрозмовників газети, Китай не хоче співпрацювати під тиском. «Дії США не справляють враження щирості та доброзичливості. Ми сподіваємося, що США вживуть заходів для виправлення цих помилок», - сказав на прес-конференції офіційний представник МЗС Китаю Ген Шуан.



Президент США Дональд Трамп 18 вересня ввів нові мита на товари з Китаю в обсязі $200 мільярдів. Вони почнуть діяти з 24 вересня, і будуть збільшені на початку 2019 року. Трамп також пригрозив, що США можуть ввести тарифи на подальший імпорт, якщо Китай прийме вживатиме відповідні заходи.



Раніше WSJ писала, що президент США навмисно ввів нові мита перед проведенням переговорів з торгівлі з китайською делегацією. Він припускав, що це дасть йому перевагу в обговоренні проблеми того, що Пекін примушує американські компанії передавати цінні технології.



Трамп неодноразово звинувачував Китай в крадіжці інтелектуальної власності та американських технологій. Він висловив надію, що після введення нових тарифів Китай прийме швидкі заходи для «припинення недобросовісної торговельної практики» і торговельний конфлікт буде незабаром вирішено.