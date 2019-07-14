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    У світі

    ЗМІ: Трамп вирішив вийти з ядерної угоди з Іраном на зло Обамі

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    Дональд Трамп та Барак Обама - ЗМІ: Трамп вирішив вийти з ядерної угоди з Іраном на зло Обамі
    Дональд Трамп та Барак Обама

    Президент США начебто назвав поведінку Обами «дипломатичним вандалізмом»

    Президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з Спільного всеосяжного плану дій на зло своєму попередникові Бараку Обамі.

    Про це пише Daily Mail із посиланням на лист, експосла Британії у Вашингтоні Кіма Деррока.

    За даними видання, дипломат пов'язав вихід Трампа з ядерної угоди з «особистими причинами», оскільки угода була підписана за президента-демократа Обами, і назвав таку поведінку «дипломатичним вандалізмом».

    У своєму листі посол також зазначав, що між найближчими радниками Трампа відбулися розбіжності, і у Білого дому немає стратегії щодо того, що робити після виходу з угоди.

    ЗМІ вказує, що ця телеграма була відправлена в травні минулого року, після того як на той час глава МЗС королівства Борис Джонсон спробував відрадити Трампа від виходу з угоди.

    Як відомо, до травня минулого року, коли США вийшли з іранської ядерної угоди і відновили санкції проти Ірану, Тегеран у середньому експортував 2,6 млн барелів на добу.

    Натомість ха підсумками червня видобуток нафти в Ірані знизився до 2,28 млн барелів на добу, що є найнижчим показником за останні 30 років.

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