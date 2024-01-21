Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зомбі-віруси з Сибіру можуть спровокувати нову страшну пандемію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зомбі-віруси з Сибіру можуть спровокувати нову страшну пандемію
Віруси з вічної мерзлоти можуть викликати захворювання у людей
фото з відкритих джерел

Нова глобальна надзвичайна ситуація може бути спровокована хворобою з далекого минулого

Учені знайшли зомбі-віруси у вічній мерзлоті та готуються до нової пандемії. Про це пише The Guardian. На думку французьких вірусологів, стародавні сибірські віруси можуть вивільнитися через глобальне потепління та викликати спалах невідомих захворювань:

Штами цих «мікробів Мафусаїла» або вірусів-зомбі, як їх ще називають, – уже були визначені дослідниками, які висловили побоювання, що нова глобальна надзвичайна ситуація може бути спровокована не новою для науки хворобою, а хворобою з далекого минулого.

У результаті вчені почали планувати арктичну мережу моніторингу, яка б виявляла ранні випадки захворювання, викликаного стародавніми мікроорганізмами. Крім того, це забезпечить карантин і кваліфіковану медичну допомогу для інфікованих людей, щоб стримати спалах і не дати інфікованим людям залишити регіон.

«Наразі аналіз загроз пандемії зосереджений на захворюваннях, які можуть виникнути в південних регіонах, а потім поширитися на північ», – каже генетик Жан-Мішель Клавері з Університету Марселя.

На його думку, досі мало уваги приділялося спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь.

«Там є віруси, які можуть заразити людей і викликати новий спалах хвороби», – додає він.

У 2014 році Клавері очолював групу вчених, які виділили живі віруси в Сибіру та показали, що вони все ще можуть інфікувати одноклітинні організми, навіть попри те, що вони тисячі років були поховані у вічній мерзлоті.

Дослідження, опубліковані у 2023 році, показали існування кількох різних вірусних штамів із семи різних місць у Сибіру та показали, що вони можуть інфікувати культивовані клітини. Вік одного зразка вірусу становив 48 500 років.

«Віруси, які ми виділили, здатні інфікувати лише амеб і не становлять небезпеки для людей», – сказав Клавері.

«Однак це не означає, що інші віруси з вічної мерзлоти, не можуть викликати захворювання у людей. Наприклад, ми ідентифікували геномні сліди поксвірусів і герпесвірусів, які є відомими патогенами людини», – підкреслив учений.

Вічна мерзлота покриває п’яту частину північної півкулі й складається з ґрунту, який тривалий час зберігався при температурі нижче нуля. Вчені виявили, що деякі шари залишалися замороженими протягом сотень тисяч років.

«Вирішальним моментом у вічній мерзлоті є те, що вона холодна, темна і не містить кисню, тому ідеально підходить для збереження біологічного матеріалу», – сказав Клавері.

Але вічна мерзлота світу змінюється. Верхні шари основних запасів планети – в Канаді, Сибіру та на Алясці – тануть, оскільки зміна клімату непропорційно впливає на Арктику. За словами метеорологів, регіон нагрівається в кілька разів швидше, ніж середні темпи зростання глобального потепління.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я допустила зростання захворюваності у Північній півкулі через появу нового варіанту коронавірусу JN.1. При цьому у ВООЗ зазначили, що ризики тяжчого перебігу хвороби із цим варіантом вірусу невеликі.

До слова, світом також шириться холера. Кількість випадків зараження холерою перевищила з початку 2023 року 582 тис., і померло понад 4,5 тис. осіб. Вона зареєстрована з січня у 29 країнах.

Теги: карантин надзвичайна ситуація вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше штам JN.1 було виявлено у вересні 2023 року
ВООЗ попередила про ймовірне зростання захворюваності на новий вид коронавірусу
20 грудня, 2023, 08:40
Кількість респіраторних захворювань у Німеччині продовжує зростати
Хворих вже 8 млн: у Німеччині лютують віруси
15 грудня, 2023, 09:36
Лікарні у Китаї переповнені хворими дітьми
У Китаї виявлено загадковий вірус-мутант. Які його симптоми
1 грудня, 2023, 07:47

Соціум

Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
35K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8304
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7563
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua