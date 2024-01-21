Зомбі-віруси з Сибіру можуть спровокувати нову страшну пандемію

Віруси з вічної мерзлоти можуть викликати захворювання у людей

Нова глобальна надзвичайна ситуація може бути спровокована хворобою з далекого минулого

Учені знайшли зомбі-віруси у вічній мерзлоті та готуються до нової пандемії. Про це пише The Guardian. На думку французьких вірусологів, стародавні сибірські віруси можуть вивільнитися через глобальне потепління та викликати спалах невідомих захворювань:

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Штами цих «мікробів Мафусаїла» або вірусів-зомбі, як їх ще називають, – уже були визначені дослідниками, які висловили побоювання, що нова глобальна надзвичайна ситуація може бути спровокована не новою для науки хворобою, а хворобою з далекого минулого.

У результаті вчені почали планувати арктичну мережу моніторингу, яка б виявляла ранні випадки захворювання, викликаного стародавніми мікроорганізмами. Крім того, це забезпечить карантин і кваліфіковану медичну допомогу для інфікованих людей, щоб стримати спалах і не дати інфікованим людям залишити регіон.

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«Наразі аналіз загроз пандемії зосереджений на захворюваннях, які можуть виникнути в південних регіонах, а потім поширитися на північ», – каже генетик Жан-Мішель Клавері з Університету Марселя.

На його думку, досі мало уваги приділялося спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь.

«Там є віруси, які можуть заразити людей і викликати новий спалах хвороби», – додає він.

У 2014 році Клавері очолював групу вчених, які виділили живі віруси в Сибіру та показали, що вони все ще можуть інфікувати одноклітинні організми, навіть попри те, що вони тисячі років були поховані у вічній мерзлоті.

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Дослідження, опубліковані у 2023 році, показали існування кількох різних вірусних штамів із семи різних місць у Сибіру та показали, що вони можуть інфікувати культивовані клітини. Вік одного зразка вірусу становив 48 500 років.

«Віруси, які ми виділили, здатні інфікувати лише амеб і не становлять небезпеки для людей», – сказав Клавері.

«Однак це не означає, що інші віруси з вічної мерзлоти, не можуть викликати захворювання у людей. Наприклад, ми ідентифікували геномні сліди поксвірусів і герпесвірусів, які є відомими патогенами людини», – підкреслив учений.

Вічна мерзлота покриває п’яту частину північної півкулі й складається з ґрунту, який тривалий час зберігався при температурі нижче нуля. Вчені виявили, що деякі шари залишалися замороженими протягом сотень тисяч років.

«Вирішальним моментом у вічній мерзлоті є те, що вона холодна, темна і не містить кисню, тому ідеально підходить для збереження біологічного матеріалу», – сказав Клавері.

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Але вічна мерзлота світу змінюється. Верхні шари основних запасів планети – в Канаді, Сибіру та на Алясці – тануть, оскільки зміна клімату непропорційно впливає на Арктику. За словами метеорологів, регіон нагрівається в кілька разів швидше, ніж середні темпи зростання глобального потепління.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я допустила зростання захворюваності у Північній півкулі через появу нового варіанту коронавірусу JN.1. При цьому у ВООЗ зазначили, що ризики тяжчого перебігу хвороби із цим варіантом вірусу невеликі.

До слова, світом також шириться холера. Кількість випадків зараження холерою перевищила з початку 2023 року 582 тис., і померло понад 4,5 тис. осіб. Вона зареєстрована з січня у 29 країнах.