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Соратники Навального заявили, що тіла опозиціонера немає в морзі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Соратники Навального заявили, що тіла опозиціонера немає в морзі
Адвокат і мати Навального не змогли потрапити в морг Салехарда, де, за словами працівників колонії, мало бути тіло опозиціонера
фото: Кіра Ярмиш/Twitter

Співробітники салехардського моргу заявили, що в них немає тіла Навального, попри обіцянки працівників колонії

Тіла померлого російського опозиційного політика Олексія Навального немає в морзі Салехарда, як про це заявляли співробітники колонії. Про це повідомила речниця опозиціонера Кіра Ярмиш у Twitter (X).

За словами представниці опозиціонера, адвокат і його мати Людмила Навальна приїхали до моргу Салехарда, але він виявився закритим.  У морзі їм повідомили, що тіла опозиціонера в них немає.

«Адвокат і мати Олексія приїхали до салехардського моргу. Він закритий, попри запевнення колонії, що він працює і тіло Навального перебуває там. Адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому сказали, що він уже сьомий, хто сьогодні дзвонить. Тіла Олексія у них у морзі немає», – написала Ярмиш.

Нагадаємо, що вчора, 16 лютого, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Сьогодні команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, незабаром після смерті Навального москвичі отримали попередження від силовиків у разі початку протестів. Проте і в різних містах Росії, і за кордоном почалися мітинги.

До слова, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.

Крім того, після повідомленнями про смерть Навального міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства на килим.

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Теги: смерть Олексій Навальний

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