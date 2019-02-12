З'явилося відео, як у російському аеропорту Барнаула обвалився трап з пасажирами



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Інцидент стався о 03.30 (02.30 за київським часом) в міжнародному аеропорту імені Титова

На трапі літака перебувало шестеро людей, троє потрапили до лікарні

У РФ під час посадки на літак «Уральських авіаліній», що прямував з Барнаула в Москву, шестеро осіб впали з трапа. Про це повідомляється на сайті мінтрансу Алтайського краю РФ.

За уточненими даними, інцидент стався о 03.30 (02.30 за київським часом) в міжнародному аеропорту імені Титова. При виконанні посадки пасажирів на борт літака А-320 сталося опускання верхнього майданчика трапа, в результаті чого постраждали пасажири.

У соцмережі «Подслушано Барнаул» очевидці опублікували відео. У момент падіння трапа, на ньому перебувало шестеро людей.

На відео зафіксовано, як під ногами пасажирів літака ламається трап. Після цього вони падають на землю.

За попередніми даними, пасажири впали через надлом стійки кошика трапа. За фактом інциденту порушено кримінальну справу.

Раніше повідомлялося, що троє постраждалих з травмами потрапили до лікарні.

Після інциденту видано розпорядження про проведення позачергової перевірки технічного стану всіх трапів.

Також наголошується, що трап проходив перевірку, згідно з регламентом, в жовтні 2018 року, зауважень виявлено не було.