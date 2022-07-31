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Путін пояснив, навіщо він захопив Чорне море

Надія Карбунар
Сьогодні, 12:16 glavcom.ua
Путін пояснив, навіщо він захопив Чорне море
Путін звернувся до моряків під час параду у Санкт-Петербурзі
фото: скріншот із відео

Диктатор підписав укази про затвердження Морської доктрини Росії

У Санкт-Петербурзі розпочався головний військово-морський парад Росії. Перед присутніми виступив диктатор Володимир Путін, інформують російські ЗМІ.

У своїй промові Путін повідомив, що підписав укази про затвердження Морської доктрини Росії та Корабельного статуту військово-морського флоту Росії.

«Ми відкрито позначили кордони і зони національних інтересів Росії. І економічних, і життєво важливих стратегічних. Перш за все, це наші арктичні акваторії, води Чорного, Охотського і Берингового морів, Балтійська і Курильська протоки», – сказав російський диктатор.

Путін також додав: «Ми будемо твердо забезпечувати захист. Флот рішуче здатний відповісти всім, хто вирішить посягнути на наш суверенітет і свободу».

Нагадаємо, так званий «губернатор» тимчасово окупованого Криму Михайло Развожаєв повідомив, що, ймовірно, український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту. Поранені п’ятеро осіб.

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