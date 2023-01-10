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США мають план підтримки України на весь 2023 рік – Білий дім

Юрій Лящук
glavcom.ua
США мають план підтримки України на весь 2023 рік – Білий дім
США продовжуватимуть підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Салліван наголосив, що американці здебільшого підтримують Україну у війні проти РФ

Сполучені Штати мають підтверджений та надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік, і розбіжності між політичними силами на це не вплинуть. Як повідомляє «Голос Америки», про це журналістам у понеділок заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він наголосив на тому, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики – як республіканці, так і демократи – спираються на цю підтримку. Тому розмови про те, що з цього питання існують глибокі розбіжності, є недоречними.

Салліван звернув увагу на статтю колишньої держсекретарки США Кондолізи Райз та ексміністра оборони Роберта Гейтса у The Washington Post, де вони виступили із закликом негайно збільшити підтримку для України.

Раніше американський незалежний сенатор Ангус Кінг, який минулого тижня зустрівся із Володимиром Зеленським у Києві, заявив, що дії Володимира Путіна в Україні нагадують нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

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Теги: росія США війна Україна допомога ЗСУ

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