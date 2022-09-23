Узбекистан припинив обслуговування російських карток

З 9:00 23 вересня 2022 року припиняє обслуговування карток «Мир» в інфраструктурі Uzcard

Кобейджингові картки Uzcard – «Мир» на території Узбекистану працюють у штатному режимі

Із 23 вересня Узбецький єдиний банківський процесинговий центр Uzcard «з технічних причин» припиняє обслуговування картки російської платіжної системи «Мир». Про це повідомляють росЗМІ.

Дата відновлення обслуговування карток не зазначається.

«Єдиний загальнореспубліканський процесинговий центр повідомляє, що у зв'язку з проведенням необхідних технічних процедур на стороні учасника платіжної системи Uzcard з 09:00 23 вересня 2022 року припиняє обслуговування карток «Мир» в інфраструктурі Uzcard», – йдеться у повідомленні міжбанківської платіжної системи.

Водночас кобейджингові картки (спільні карти двох платіжних систем) Uzcard – «Мир» на території Узбекистану працюють у штатному режимі.

Раніше повідомлялося, що низка банків у Казахстані та В'єтнамі не приймають картки «Мир».

Нагадаємо, обслуговувати російські банківські картки «Мир», які використовують туристи з РФ, також припинив найбільший за розміром активів приватний банк Туреччини Isbank.

Крім Isbank та DenizBank карти «Мир» приймають Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. При цьому деякі з них можуть самостійно припиняти обслуговування в мережі своїх пристроїв карток російських банків, які знаходяться під блокуючими санкціями, і відхиляти на своєму боці операції з картками.

На початку вересня карти «Мир» приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Можливість прийому карток також опрацьовувалась з Іраном, Кубою, Єгиптом та Венесуелою.

НСПК, яка є оператором карток «Мир», була створена російською владою в 2014 році після введення проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток «Мир» у грудні 2015 року.