Ширрефф розповів, що він боїться за майбутнє європейських країн

Колишні команувачі НАТО прогнозують, якщо Європа не вдасться до негайних дій, не відправить більше зброї в Україну та не зміцнить оборону НАТО в усій Балтії, то російський диктатор Володимир Путін вторгнеться в європейські країни, влаштувавши там масову різанину, як у Маріуполі. Як інформує «Главком», Річард Ширрефф, який обіймав посаду заступника Верховного головнокомандувача військами НАТО в Європі, сказав The Sun, що він боїться за майбутнє європейських країн, якщо вони не зможуть створити ефективну систему стримування. Він також звинуватив Дональда Трампа в тому, що той завдав «смертельного удару» по НАТО, поставивши під сумнів готовність Америки підтримувати колективну оборону.

Екскомандувач попередив, що якщо Путін отримає бажане в Україні через угоду, укладену за посередництва Трампа, то це фактично призведе до капітуляції нації.

«Це дасть Путіну можливість оголосити про перемогу і переозброїти, оновити і перебудувати свої збройні сили. А потім, коли він це зробить, він покінчить з Україною. Тому що він ніколи не відмовиться від своєї мети - захопити всю Україну», – сказав він.

Далі, попереджає Ширрефф, Путін рушить у Молдову, Грузію і Румунію, втрутившись у їхні вибори і поставивши при владі одну зі своїх маріонеток. А потім він зверне свій погляд на Прибалтику.

«І тоді ми будемо воювати з Росією, тому що у нас 1000 солдатів в Естонії, як і у французів, німців, канадців у Прибалтиці», – зазначив він.

Він також прогнозує жахливу картину того, який вигляд матиме напад Росії і попереджає, що країни Балтії стануть «ще одним Маріуполем».

«Коли Росія нападає, напад виглядає як те, що ми бачили в українському місті Маріуполі. Це схоже на депортацію дітей, зґвалтування жінок і масове вбивство мирних жителів. Ось що відбувається, коли Росія нападає. Спочатку будуть ракети, а потім війська».

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес попередив, що Путін може завдати ракетних ударів по країнах НАТО, щоб знищити транспортну інфраструктуру.

«А це означає, що аеропорти і морські порти на східному фланзі НАТО від Фінляндії до Польщі та Румунії, які мають вирішальне значення для швидкого підкріплення, стануть мішенню або кінетичних ударів, або кібератак», –сказав він.

При цьому Ширрефф каже, що зупинити Путіна можна тільки в тому разі, якщо Європа зміцнить свою оборону і створить ефективну систему стримування.

«Спосіб уникнути і запобігти цьому - мобілізація і підготовка до найгіршого сценарію і стовідсоткове роз'яснення Путіну, що якщо він спробує щось зробити в країнах Балтії, то отримає по носі. Але ви не зможете цього зробити, поки не проведете підготовчі заходи», – підкреслив він.

Нагадаємо, Росія продовжує поширювати версію про те, що держави-члени Європейського Союзу та Україна нібито прагнуть затягнути та загострити війну, щоб відвернути увагу від власних довгострокових приготувань Росії до війни із Заходом.

Раніше повідомлялося, громадяни з чотирьох країн вважають, що РФ може напасти на Європу найближчими роками. Такої думки підтримується 60% французів, 68% британців і поляків та 53% німців.

Також вони виступають за продовження підтримки України. Дві третини громадян Великої Британії та Польщі (66%) виступають за продовження допомоги Києву, навіть якщо Сполучені Штати відмовляться від підтримки.

У Франції таких 57%, а в Німеччині – 54%.