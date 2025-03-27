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Мелоні кличе Трампа приєднатися до наступного саміту на підтримку України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Мелоні кличе Трампа приєднатися до наступного саміту на підтримку України
Прем'єр-міністерка сподівається на участь американської делегації в наступній координаційній зустрічі
фото: Reuters

Мелоні «підкреслила важливість продовження роботи зі Сполученими Штатами»

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає, що до наступної зустрічі «Коаліції охочих» щодо підтримки України мають долучитися Сполучені Штати. Як передає «Главком», про це вона сказала після паризької зустрічі лідерів країн щодо підтримки України, повідомляє  ANSA. 

«Зараз важливо мати можливість поширити часткове припинення вогню на цивільну інфраструктуру, таку як школи та лікарні, з метою досягнення повного припинення вогню», – цитує словами Мелоні її офіс.

Прем'єр-міністерка іще раз наголосила, що не передбачається жодної участі Італії в можливому розгортанні західних військових сил в Україні.

Мелоні «підкреслила важливість продовження роботи зі Сполученими Штатами для припинення конфлікту і досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України, сподіваючись на участь американської делегації в наступній координаційній зустрічі», заявили в офісі прем'єр-міністра Італії.

Також там наголосили, що сьогоднішня зустріч у Парижі «дозволила підтвердити прихильність європейських і західних партнерів до справедливого і тривалого миру, що вимагає постійної підтримки України та надійних гарантій безпеки, які, як підтвердила прем'єр-міністерка, повинні знайти фундамент у євроатлантичному контексті, в тому числі на основі моделі, яка може частково наслідувати те, що передбачено в статті Пʼять Північноатлантичного договору». 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію після саміту «Коаліції охочих». «Главком» публікує пряму трансляцію заходу та головні тези.

Як відомо, у Парижі завершилася зустріч «Коаліції охочих», про що свідчить від’їзд перших лідерів із Єлисейського палацу.
Зеленський сказав, що «всі розуміли і розуміють, що Росія сьогодні не хоче ніякого миру», додавши, що робота над гарантіями безпеки для України буде продовжена «у найближчі тижні та дні».

Стармер заявив, що зустріч «Коаліції охочих» у Парижі була «дуже конструктивною».

«Було абсолютно зрозуміло, що Росія намагається затягнути (мир – ред.), грає в ігри, і ми повинні бути абсолютно чіткими щодо цього», – сказав британський прем’єр.

За його словами, лідери погодилися з необхідністю більшої підтримки України, «щоб переконатися, що Україна має найсильнішу позицію, як зараз, так і в подальших переговорах». Він також зазначив, що під час зустрічі була «повна ясність» того, що зараз не час для зняття санкцій з РФ.

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Теги: Дональд Трамп Європа

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