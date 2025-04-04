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Верховний суд поставив крапку у справі Суркіса проти Приватбанку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Верховний суд поставив крапку у справі Суркіса проти Приватбанку
Родині Суркісів не дозволили стягнути $250 млн з Приватбанку
фото: depositphotos.com

Судова справа є однією із чотирьох – родини Суркісів та повʼязаних з ними компаній проти Приватбанку

Верховний суд задовольнив касаційні скарги Національного банку та Приватбанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

«Верховний суд закрив провадження у справі № 826/1317/17 за позовом компаній Суркісів проти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Приватбанку», – йдеться в повідомленні.

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Дана справа є однією із чотирьох судових справ родини Суркісів та повʼязаних з ними компаній проти Приватбанку про оскарження законності bail-in під час націоналізації, які розглядаються у судах України та Кіпру. Позов подали шість компаній: Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.

У 2016 році Національний банк у процесі націоналізації визнав родину Суркісів та їхні компанії пов'язаними з Приватбанком особами. Надалі кошти, розміщені компаніями-нерезидентами на депозитних рахунках кіпрської філії банку, було включено до процедури bail-in.

У 2017 році суд першої інстанції (ліквідований Окружний адміністративний суд Києва) задовольнив позов іноземних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, про оскарження процедури bail-in у частині визначення компаній пов’язаними з ПриватБанком особами і постановив стягнути із державного банку понад $250 млн.

Нагадаємо, сукупний дохід десятки найкращих банків торік склав 267,2 млрд грн. Це на 14% більше, ніж у 2023 році. Водночас склад рейтингу зазнав лише однієї зміни: державний Укрексімбанк витіснив із десятки іноземний «Креді Агріколь», який опустився на 11-те місце.

Як відомо, Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк очолили рейтинг банків за прибутковістю у 2024 році.  85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10: це 88,57 млрд грн. Перелік лідерів майже не змінився, за винятком того, що приватний Універсал Банк потіснив із рейтингу іноземний Сітібанк.

До слова, Верховний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам.

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Теги: Ігор Суркіс Григорій Суркіс Приватбанк Нацбанк Верховний Суд України

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