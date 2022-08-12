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Bloomberg розповів, на скільки років «відкотилася» економіка РФ за квартал війни

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Bloomberg розповів, на скільки років «відкотилася» економіка РФ за квартал війни
Простріляне опудало у вигляді президента Росії Володимира Путіна на передовій у Луганській області, 1 лютого 2022 року
фото: AP

Банк Росії прогнозує, що ВВП скоротиться на 7% у цьому кварталі

Російське вторгнення в Україну відкинуло економіку РФ на чотири роки назад лише за один квартал після нападу. Про це пише Bloomberg.

У першому кварталі 2022 року російська економіка набирала обертів, але вже у другому кварталі різко впала.

Згідно з середнім прогнозом опитаних агентством 12 аналітиків, валовий внутрішній продукт скоротився вперше за рік, впавши на 4,7% за рік.

«Економіка втратить чотири роки зростання, повернувшись до рівня 2018 року в другому кварталі. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі через послаблення монетарної політики, що підтримує попит. Тим не менш, економіка втратить ще 2% у 2023 році, оскільки європейська енергетична заборона призведе до зниження експорту», – зазначив російський економіст Олександр Ісаков.

Міжнародні санкції спричинили порушення ланцюгів торгівлі, а також паралізували такі галузі, як автомобілебудування, а споживчі витрати припинилися. І хоча падіння економіки поки що менш стрімке, ніж передбачалося спочатку, центральний банк прогнозує, що падіння погіршиться в наступних кварталах і не очікує відновлення до другої половини наступного року.

Банк Росії прогнозує, що ВВП скоротиться на 7% у цьому кварталі і, можливо, ще більше в четвертому. За його оцінками, у другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.

 

Теги: економіка путін війна в Україні війна

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