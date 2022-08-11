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Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
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Генштаб

Кремлівський диктатор робив ставку те, що партнерам набридне підтримувати Україну 

Президент Росії Володимир Путін робив ставку на те, що союзникам України в серпні набридне підтримувати її. Але тепер йому навряд чи взагалі вдасться захопити країну. Про це повідомляє The Guardian, яка цитує заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.

За його словами, вторгнення Росії в Україну почало зазнавати невдачі, оскільки західні союзники обіцяють збільшити фінансову та військову підтримку Києва.

«Їм (росіянам – ред.) поки не вдалося і навряд чи коли-небудь вдасться окупувати Україну. Їх вторгнення кульгало і змінилося до такої міри, що вони насправді зосередилися тільки в частинах півдня і сходу, дуже-дуже далеко від своєї триденної так званої «спеціальної операції», – зазначив він.

Уоллес підкреслив, що «триденна операція» триває вже майже пів року і супроводжується значними втратами.

«Президент Путін зробив ставку на те, що в серпні, через кілька місяців, нам всім набридне конфлікт, і міжнародне співтовариство розійдеться в різні боки. Що ж, сьогодні доводить протилежне. Ми вийшли з цієї зустрічі (конференція в Копенгагені – ред.) з ще більшими обіцянками фінансування і військової допомоги. І все це спрямовано на те, щоб допомогти Україні перемогти, допомогти Україні відстояти свій суверенітет і дійсно гарантувати, що амбіції президента Путіна в Україні зазнають невдачі», – додав британський міністр. 

Як відомо, Сьогодні, 11 серпня 2022 року, пройшла Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені (Данія) щодо України. Учасники домовилися продовжувати військову підтримку нашої держави.

Нагадаємо, триває 169 доба протистояння українців вторгненню окупантів. Станом на вечір 11 серпня ЗСУ відкинули ворога на Авдіївському, Бахмутському та Краматорському напрямках.

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Теги: ЗСУ війна путін

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