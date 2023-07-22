Болгарія відбирає у російського гіганта «Лукойл» контроль над стратегічним портом

Цей крок був прийнятий відповідно до санкцій, які ЄС наклав на Росію, і концесія нафтопереробного заводу «Лукойл» також потрапляє під дію санкцій

Парламент Болгарії прийняв рішення про припинення концесії російському нафтовому гіганту «Лукойл» на нафтовому порту Росенець, розташованому біля міста Бургас. Про це повідомляє болгарський портал БНР.

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Пропозицію про відмову від договору концесії для порту Росенець підтримали 144 депутати парламенту, проти проголосували 52 парламентарі.

Цей крок був прийнятий відповідно до санкцій, які Європейський Союз наклав на Росію, і концесія нафтопереробного заводу «Лукойл» також потрапляє під дію санкцій.

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«Припинення концесії не дозволить Росії використовувати болгарську інфраструктуру для фінансування війни в Україні», – йдеться в повідомленні.

Термінал Росенець, призначений для приймання, зберігання та транспортування нафтохімічної сировини, був переданий у концесію компанії «Лукойл» у 2011 році. Минулого року тимчасовий уряд Болгарії прийняв рішення про подовження договору концесії на 24 роки.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

Нагадаємо, попри санкції, накладені на предмети розкоші, в Росію продовжують транспортувати автомобілі luxury-класу через Литву та Білорусь.

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До слова, країни Європейського союзу погодилися на пакет санкцій щодо військової сфери Білорусі. Пакет включатиме обмеження на військову техніку, включаючи авіаційні частини. Саме ці пункти віддзеркалюватимуть санкції проти Росії – спроби придушити військові компоненти, які незаконно переміщуються через Білорусь до Росії.