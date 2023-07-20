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Попри санкції, росіяни завозять елітні авто через Литву – розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Попри санкції, росіяни завозять елітні авто через Литву – розслідування
Литовські номери автодилери продають в соцмережах
фото ілюстративне

Автодилери відкрито рекламують маршрут Литва-Білорусь для ввезення автомобілів елітного класу до РФ

Незважаючи на санкції, накладені на предмети розкоші, в Росію продовжують транспортувати автомобілі luxury-класу через Литву та Білорусь. Про це повідомляє група розслідувачів LRT.

Зазначається, що автодилери відкрито рекламують маршрут Литва-Білорусь для ввезення автомобілів елітного класу до РФ, а в соцмережах продають литовські транзитні номери. А також діляться фотографіями та пояснюють на своїх сторінках у соцмережах, як обійти санкції.

Попри санкції, росіяни завозять елітні авто через Литву – розслідування фото 1

Один зі способів: купівля автомобіля, зазвичай у Данії та Німеччині, його транспортування до литовського кордону з Білоруссю за допомогою європейської логістичної фірми. Після їх доставки до Білорусі автомобілі залишаються зі своїми оригінальними номерними знаками або замінюються на литовські червоні транзитні номери. Згодом їх перевантажують на російські вантажівки або причепи і вивозять до Росії.

За даними литовської влади, автомобілі до РФ вивозять приватні особи, а не фірми, оскільки це приватні особи, їхні імена не розголошуються. Також немає вимоги вказувати кінцевий пункт призначення при знятті транзитних номерів, тобто немає даних, щоб відстежити, скільки автомобілів опинилося в Росії.

Уточнюється, що російськомовні соцмережі рясніють порадами про те, як перевезти авто через кордон ЄС, визначаючи Литву як головну артерію.

«Найефективніший спосіб – використовувати подвійне громадянство. Як громадянин ЄС, купуєте автомобіль і їдете в Росію самостійно, перетинаючи кордон як росіянин. На тому ж кордоні заповнюєте декларацію на транспортний засіб і отримуєте натомість документ на тимчасове ввезення», – наводить видання цитату одного із користувачів соцмереж.

Ще одним транзитним маршрутом називають литовський порт Клайпеда. Найпоширеніша порада в соцмережах – знайти білоруса, який працює в Польщі, і домовитися з ним про те, щоб він забрав машину з порту. Зазвичай це коштує близько 500 євро.

Раніше повідомлялося, що митна служба Німеччини почала заарештовувати автомобілі на російських номерах. Навіть особисті машини росіян на німецькій території тепер під забороною. Росіяни істерично заявляють про випадки конфіскації місцевими митниками автомобілів із російською реєстрацією на що посольство країни-агресора у Німеччині просто розводить руками.

Теги: Литва росія санкції

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