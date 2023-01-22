Іранський ріал впав до рекордно низького рівня: деталі

Ріал втратив 29% своєї вартості після загальнонаціональних протестів після смерті під вартою в поліції 22-річної курдської іранки Махси Аміні

Іранці намагаються купувати долари, інші тверді валюти

В суботу 21 січня, іранська валюта ріал впала до рекордно низького рівня щодо долара на тлі зростаючої ізоляції країни та можливих санкцій ЄС. Про це повідомляє Reuters.

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«У суботу на неофіційному ринку Ірану долар продавався за 447 000 ріалів у порівнянні з 430 500 напередодні. Ріал втратив 29% своєї вартості після загальнонаціональних протестів після смерті під вартою в поліції 22-річної курдської іранки Махси Аміні 16 вересня», – йдеться у повідомленні.

ЄС обговорює четвертий пакет санкцій проти Ірану, і дипломатичні джерела повідомляють, що наступного тижня до нових обмежень будуть додані члени «Корпусу вартових ісламської революції». Але деякі країни-члени ЄС хочуть піти далі і класифікувати «Корпус» як терористичну організацію.

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Зіткнувшись з інфляцією на рівні близько 50%, іранці, які шукають надійного притулку для своїх заощаджень, намагаються купувати долари, інші тверді валюти або золото.

Нагадаємо, учасники обговорення «Траєкторії розвитку Росії» на Всесвітньому економічному формі у Давосі, що відбулося в останній день саміту вважають, що Росія стане схожою на Венесуелу, Кубу, Іран – ізольована, жорстока, з низьким рівнем життя.

Тим часом українські органи прокуратури і слідства мають інформацію про постачання Іраном дронів до Російської Федерації, доказова база ще збирається, а вину посадових і фізичних осіб доводитимуть у судах. Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов. У слідства немає жодних сумнівів, що посадові особи, юридичні особи і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання дронів до РФ.

У той же час глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіан, незважаючи на підтримку війни Росії проти України, в інтерв'ю TRT World несподівано заявив, що Іран не визнає «приєднання» до Росії тимчасово окупованих українських територій – Криму, Луганської та Донецької областей. Причиною війни в Україні Тегеран вважає «провокаційні дії НАТО та деяких західних країн».