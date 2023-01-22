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Іранський ріал впав до рекордно низького рівня: деталі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Іранський ріал впав до рекордно низького рівня: деталі
Ріал втратив 29% своєї вартості після загальнонаціональних протестів після смерті під вартою в поліції 22-річної курдської іранки Махси Аміні
фото з відкритих джерел

Іранці намагаються купувати долари, інші тверді валюти

В суботу 21 січня, іранська валюта ріал впала до рекордно низького рівня щодо долара на тлі зростаючої ізоляції країни та можливих санкцій ЄС. Про це повідомляє Reuters.

«У суботу на неофіційному ринку Ірану долар продавався за 447 000 ріалів у порівнянні з 430 500 напередодні. Ріал втратив 29% своєї вартості після загальнонаціональних протестів після смерті під вартою в поліції 22-річної курдської іранки Махси Аміні 16 вересня», – йдеться у повідомленні. 

ЄС обговорює четвертий пакет санкцій проти Ірану, і дипломатичні джерела повідомляють, що наступного тижня до нових обмежень будуть додані члени «Корпусу вартових ісламської революції». Але деякі країни-члени ЄС хочуть піти далі і класифікувати «Корпус» як терористичну організацію.

Зіткнувшись з інфляцією на рівні близько 50%, іранці, які шукають надійного притулку для своїх заощаджень, намагаються купувати долари, інші тверді валюти або золото.

Нагадаємо, учасники обговорення «Траєкторії розвитку Росії» на Всесвітньому економічному формі у Давосі, що відбулося в останній день саміту вважають, що Росія стане схожою на Венесуелу, Кубу, Іран – ізольована, жорстока, з низьким рівнем життя. 

Тим часом українські органи прокуратури і слідства мають інформацію про постачання Іраном дронів до Російської Федерації, доказова база ще збирається, а вину посадових і фізичних осіб доводитимуть у судах. Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов. У слідства немає жодних сумнівів, що посадові особи, юридичні особи і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання  дронів до РФ.

У той же час глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіан, незважаючи на підтримку війни Росії проти України, в інтерв'ю TRT World несподівано заявив, що Іран не визнає «приєднання» до Росії тимчасово окупованих українських територій – Криму, Луганської та Донецької областей. Причиною війни в Україні Тегеран вважає «провокаційні дії НАТО та деяких західних країн».

Теги: війна санкції Іран курс валют

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