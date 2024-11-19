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Британія виділила майже $10 млн на дрони для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британія виділила майже $10 млн на дрони для України
Український безпілотник Punisher
фото з відкритих джерел

Кошти на дрони для України було виділено зі щорічного фонду фінансування

Велика Британія спрямовує трохи більше як $9,5 млн на закупівлю ударних та розвідувальних дронів. Про це йдеться на сайті британського уряду.

«Сьогодні уряд оголошує про подальшу військову підтримку у розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні безпілотники, які будуть інвестовані через коаліцію безпілотників, яку очолює Велика Британія та Латвія», – зазначено в повідомленні.

Кошти на дрони для України було виділено зі щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (понад $3,8 млрд).

Коаліція безпілотників отримає ще 16 млн фунтів стерлінгів (понад $20 млн). Зокрема, гроші виділили Німеччина ($12,7 млн), Канада ($3,8 млн) та Люксембург ($3,8 млн).

Всього фонд коаліції дронів складе 67 млн фунтів (понад $85 млн), включаючи 15 млн фунтів від Великої Британії (понад $19 млн).

Як повідомлялося, Велика Британія запровадила нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб РФ, причетних до незаконної депортації українських дітей.

Нагадаємо, українські виробники зробили безпілотний літальний апарат з тактико-технічними характеристиками квадрокоптера Mavic китайського виробника DJI.

Раніше стало відомо, що найбільший виробник дронів в Сполучених Штатах та їх постачальник для української армії Skydio поставав перед труднощами після того, як Китай ввів санкції, заборонивши китайським компаніям надавати компанії критично важливі компоненти.

До слова, Ізраїль все більше контактує та налагоджує зв'язки з українськими виробниками дронів з метою кооперації та обміну досвідом.

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Теги: Велика Британія дрон безпілотник військова допомога

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