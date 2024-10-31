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«Немає коштів». Виробники зброї в Європі не можуть працювати на повну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Немає коштів». Виробники зброї в Європі не можуть працювати на повну
Проблеми відбуваються на тлі того, що світові військові витрати сягнули рекордних 2,44 трлн доларів у 2023 році
фото: Arnd Wiegmann

Reuters: Брак готівки ускладнює продаж продукції в Європі та участь у державних тендерах

Малі та середні оборонні компанії в Європі мають труднощі з доступом до фінансування, необхідного для впровадження інновацій та розширення виробничих ліній, навіть попри підвищений попит через війну в Україні. Про це повідомляє Reuters.

За словами виробників, доступ до державного фінансування, бюрократичні перешкоди та небажання банків кредитувати через ризик порушення екологічних, соціальних та управлінських (ESG) норм стримують розвиток малого оборонного бізнесу в Європі.

Це відбувається на тлі того, що світові військові витрати сягнули рекордних 2,44 трлн доларів у 2023 році, що на 6,8% більше порівняно з попереднім роком і є найвищим показником з 2009 року, повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру.

«Більшість проблем, з якими стикалася оборонна і безпекова промисловість останнім часом, продовжують існувати або навіть поглиблюються», – сказав виконавчий директор Асоціації оборонної та безпекової промисловості Чеської Республіки Їржі Гинек.

Один із виробників стрілецької зброї розповів Reuters, що брак готівки ускладнює продаж продукції в Європі та участь у державних тендерах. Засновник і генеральний директор компанії, який побажав залишитись анонімним, зазначив, що це ускладнює розширення бізнесу та створює проблеми з грошовим потоком.

«Дуже важко продавати продукцію європейським урядам, оскільки я не можу отримати аванс. Якщо я хочу постачати чеському уряду, вони заплатять мені через 30 днів після поставки, що робить це дуже дорогим», – сказав він.

Reuters поспілкувався приблизно з десятком компаній, урядовців та експертів оборонного сектору, і всі погоджуються, що європейським урядам слід поміркувати, як покращити доступ до фінансування для малих компаній.

Звіт Європейської Комісії за 2024 рік оцінює, що малі та середні підприємства в оборонному секторі ЄС стикаються з розривом у фінансуванні боргу в розмірі від 1 до 2 млрд євро, що обмежує їхній ріст, змушує скорочувати операції та шукати фінансування поза межами Європейського Союзу.

Нагадаємо, Кремль не шкодує ресурсів для досягнення своїх цілей у війні проти України, прагнучи виснажити її союзників. Тому партнерам України потрібно подвоїти свої зусилля у її підтримці. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Стало відомо, що Польща готова передати Україні решту своїх МіГ-29 за умови, що союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки. 

Також Норвегія збільшить військову допомогу Україні.

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Теги: промисловість військові фінансування військова допомога

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