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Фінляндія підтримала передачу Україні заморожених активів РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Фінляндія підтримала передачу Україні заморожених активів РФ
Захід шукає правове рішення для перепрофілювання заморожених активів РФ
фото з відкритих джерел

Україна може розраховувати на підтримку Фінляндії в майбутньому для подолання наслідків російської агресії

Фінляндія підтримує передачу заморожених активів росіян за кордоном на користь України. Про це повідомив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтерв’ю Укрінформу.

«Ми позитивно ставимося до арешту заморожених російських активів і перепрофілювання доходів від цих активів для підтримки України. Спільно з країнами-партнерами необхідно знайти правове рішення для перепрофілювання заморожених активів», – наголосив Тавіо.

Міністр також заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Фінляндії в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії.

За його словами, Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором.

«Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року. Він буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України. Невдовзі після цього буде підготовлено другу частину. Вона розглядатиме фінську підтримку для України у ширшому контексті, включаючи співпрацю щодо розвитку», – пояснив Тавіо.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.

Теги: Фінляндія Україна війна

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