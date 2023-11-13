Фінляндія підтримала передачу Україні заморожених активів РФ
Україна може розраховувати на підтримку Фінляндії в майбутньому для подолання наслідків російської агресії
Фінляндія підтримує передачу заморожених активів росіян за кордоном на користь України. Про це повідомив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтерв’ю Укрінформу.
«Ми позитивно ставимося до арешту заморожених російських активів і перепрофілювання доходів від цих активів для підтримки України. Спільно з країнами-партнерами необхідно знайти правове рішення для перепрофілювання заморожених активів», – наголосив Тавіо.
Міністр також заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Фінляндії в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії.
За його словами, Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором.
«Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року. Він буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України. Невдовзі після цього буде підготовлено другу частину. Вона розглядатиме фінську підтримку для України у ширшому контексті, включаючи співпрацю щодо розвитку», – пояснив Тавіо.
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.
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