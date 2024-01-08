У якому стані економіка України на початку 2024 року

За 11 місяців 2023 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України становив майже $9 млрд

Економічна ситуація

За результатами опитування підприємств України, проведеного Національним банком у грудні, бізнес погіршив оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності у грудні 2023 року знизився до 45.7 з 49.1 у листопаді. Невизначеність із тривалістю бойових дій, ризики неритмічності надходжень і недостатності обсягів міжнародної допомоги, зростання витрат на логістику через блокування кордону, високі ціни на пальне, звуження інвестиційного попиту, брак кваліфікованих кадрів та послаблення попиту негативно вплинули на оцінки підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях.

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Підприємства торгівлі після дев’яти місяців поспіль позитивних очікувань погіршили оцінки своєї ділової активності унаслідок скорочення обсягу імпорту товарів через блокування кордону та зниження купівельної спроможності населення: секторальний індекс у грудні знизився до 46.9 з 50.9 у листопаді. Підприємства сфери послуг посилили негативні оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на логістичні труднощі з перетином кордону, високі ціни на пальне та слабкий попит: секторальний індекс становив 44.0 порівняно з 48.4 у листопаді. На відміну від попереднього місяця, учасники опитування очікували зменшення обсягу наданих послуг та обсягу послуг у процесі виконання, а також прогнозували подальше скорочення обсягу нових замовлень.

Підприємства будівництва дещо пом'якшили, але втретє поспіль надали найпесимістичніші серед інших секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на сезонне падіння економічної активності, звуження інвестиційного попиту та брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 42.1 (у листопаді – 40.6). Респонденти зберегли очікування щодо зменшення, хоч і нижчими темпами, обсягів будівництва, закупівлі сировини та матеріалів, а також і надалі прогнозували скорочення обсягу нових замовлень.

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Підприємства промисловості другий місяць поспіль прогнозували погіршення результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на зменшення обсягів експортно-імпортних операцій, зростання витрат на логістику через блокування кордону та високі ціни на пальне: секторальний індекс у грудні знизився до 46.9 (у листопаді – 49.2). Респонденти продовжували очікувати збільшення, хоча й нижчими темпами, обсягів виготовленої продукції, натомість прогнозували зменшення запасів сировини та матеріалів і обсягів нових замовлень на продукцію. Оцінки щодо залишків готової продукції погіршилися, крім того, посилилися негативні оцінки щодо обсягів нових експортних замовлень на продукцію, а також обсягів незавершеного виробництва.

Про погіршення очікувань промислових підприємств свідчить також опитування, проведене Держстатом. Так, у грудні 2023р. індикатор ділової впевненості в промисловості та в переробній промисловості знизився порівняно із листопадом 2023р. на 2,7 в.п. і становив мінус 13,5% та мінус 15,6% відповідно. При цьому, очікування в грудні 2023р. щодо обсягу виробництва продукції в найближчі три місяці в промисловості становили мінус 9%, у переробній промисловості – мінус 14%. Крім того, за результатами обстеження промислових підприємств у грудні 2023р. виявлено, що у найближчі три місяці промислові підприємства очікують зростання відпускних цін на продукцію свого виробництва, уповільнення темпів зменшення кількості працівників та забезпеченість замовленнями, як і в листопаді 2023р., – у середньому на чотири місяці.

Підтримці переробних підприємств в Україні сприяє урядова програма грантової підтримки. У 2023 році за урядовою грантовою програмою для переробних підприємств було виділено 2,62 млрд гривень. Умовою видачі грантів є створення підприємствами до 25 нових робочих місць, тож з моменту старту програми роботу отримали майже 10 тисяч людей. За статистикою, серед переробних компаній, котрі подаються на гранти найпопулярнішими є виробництво харчових продуктів, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, та виробництво меблів.

Бюджетна сфера

За даними НБУ, упродовж 2023 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401.8 млрд грн, $3,7 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,0 млрд грн, $3,3 млрд та 588,0 млн євро. Таким чином, протягом 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку в еквіваленті перевищували виплати погашення за облігаціями внутрішньої державної позики на 204,1 млрд грн, зокрема в грудні – на 31,1 млрд грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 2023 року становить 150% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

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Максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, у грудні 2023 року становила у гривні 18,60% річних, в доларах США – 4,66% річних, в євро – 3,20% річних. Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 січня 2024 року він становив 42,6 млрд грн або 28,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП, $1 млрд або 55,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США та 102,8 млн євро або 17,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро. Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 січня 2024 року становив 85,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 34,5 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2023 року.

Валютний ринок

За 11 місяців 2023 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України становив майже $9 млрд. Основним чинником дефіциту ПР виступало негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами ($34 млрд), що було частково компенсоване надходженнями з плати праці ($10,7 млрд) та грантовою зовнішньою підтримкою офіційного сектору ($17,8 млрд). Надходження прямих іноземних інвестицій за 11 міс. 2023 року становили $4,5 млрд та забезпечувалися головним чином реінвестованими доходами ($3,5 млрд).

Обсяг чистих інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти з метою компенсації структурного дефіциту валюти та збалансування ринку за 11 міс. 2023 року становив $25 млрд. Чистий попит на готівкову валюту за 11 міс. 2023 р. становив $2,5 млрд. Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38,8 млрд. У листопаді вони знизилися на 0,5% зважаючи на переважання обсягу інтервенцій НБУ для підтримки курсової стійкості та боргових виплат над обсягом надходжень від міжнародних партнерів.

Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) збільшився до понад 820 млрд грн. Переважний обсяг вільної ліквідності розміщено у депозитних сертифікатах НБУ (640 млрд грн). Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності продовжували виступати витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюту зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності обумовлює низький попит банків на кредити рефінансування та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ.

За минулий тиждень на умовах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 661 пільгових кредитів на загальну суму 3,7 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки – 496 кредитів на суму 2,3 млрд гривень. За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 44,1 тис. кредитних договорів на загальну суму 177,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 33 тис. кредитів на суму 99,3 млрд грн), з яких 12,38 млрд грн – на інвестиційні цілі, 8,88 млрд грн – як антикризові кредити, 3,73 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 36,31 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, 58,23 млрд грн – на антивоєнні цілі.