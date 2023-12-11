Зеленський зустрівся із новообраним президентом Аргентини: про що говорили

Зеленський подякував Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду президента Аргентини

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Буенос-Айресі. Про це повідомляє пресслужба президента України.

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«Сьогодні на площах та вулицях Буенос-Айреса дуже часто звучало слово «свобода» – libertad. І це об'єднує нас – Україну та Аргентину. Ми дійсно цінуємо свободу, ми дійсно її захищаємо, і ми готові зміцнювати свободу разом», – наголосив Президент України.

Зеленський подякував Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду президента Аргентини.

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Він висловив переконання, що Україна та Аргентина, народи двох держав можуть мати потужне спільне майбутнє. Президент України зазначив, що аргентинський народ надзвичайно поважає свободу, а це саме те, за що сьогодні борються українці.

«Ми це відчули. У мене було відчуття, що ви саме така людина, яка відповідає словам, які каже. І я подумав, що ми маємо підтримати нового президента Аргентини, сказати, що ми впевнені, що у нас може бути сильне спільне майбутнє», – додав глава держави.

Зеленський розповів президентові Аргентини про реалізацію Української формули миру та запросив його сторону на зустріч радників з національної безпеки. Ця зустріч, запланована на січень 2024 року, буде спрямована на втілення Формули миру, а також підготовку першого Глобального саміту миру.

Сторони також обговорили наступні кроки в підготовці саміту Україна – Латинська Америка, який дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України з державами регіону.

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Окрему увагу співрозмовники приділили розвитку двосторонньої співпраці в низці сфер.

Як повідомлялося, аргентинський президент Хав’єр Мілей склав присягу в Національному конгресі в Буенос-Айресі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки від початку повномасштабної війни.