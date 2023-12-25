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Міністр імміграції Данії назвав строки повернення біженців до України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністр імміграції Данії назвав строки повернення біженців до України
Біженці з України мають повернутись додому
фото: Politiken

Зараз у Данії зареєстровано понад 30 тис. українців

Українські біженці, які зараз проживають у Данії, мають повернутися на батьківщину після закінчення війни. Про це заявив міністр імміграції королівства Кааре Дюбвад Бек. На його думку, завдяки мільярдам доларів допомоги, переданої Києву, репатріація українців не матиме такого вигляду, ніби Копенгаген кидає їх у біді.

«Нам нема чого соромитися. Я сподіваюся, що українці зацікавлені у відновленні своєї власної країни, яка цього потребує», – цитує міністра видання Politiken. Данія розглядає перебування українських біженців у країні як тимчасове, незважаючи на те, що українці «культурно ближчі, ніж люди з Близького Сходу».

Станом на 1 грудня у Данії зареєстровано понад 30 тис. українців. У країні до березня 2025 року діє спеціальний закон, який гарантує переселенцям дозвіл на проживання та доступ до ринку праці поза загальними правилами надання притулку.

Раніше соціологи провели опитування та з'ясували, що 49,5% українців не збираються їхати з Данії після завершення війни.

Нагадаємо, Данія продовжить дозвіл на проживання українських біженців до 17 березня 2025 року. Про це повідомляє Мінреінтеграції України.

Планується, що до березня 2024 року Міністерство імміграції та інтеграції Данії проведе перевірку стану справ українців, які отримали дозвіл на проживання. Якщо вони продовжуватимуть відповідати умовам тимчасового захисту, їх дозвіл буде продовжено автоматично.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявило, що українцям не буде потрібно повторно надавати свої біометричні дані, такі як фотокартка та відбитки пальців.

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Теги: міністр закон Данія українці біженці

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