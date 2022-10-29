Чи зможе РФ повністю відновити експорт нафти до Європи: роз’яснення експерта

Європа розпочала процес дерусифікації енергетичного ринку

Процес дерусифікації енергетичного ринку Європи вже набув незворотного характеру. Про це заявив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар ефірі телеканалу «Еспресо».

«Звісно, що самими лише економічними санкціями в нафтовому секторі Росію не зупинити. Проте, якщо взяти весь енергетичний експорт Росії, то понад 70% надходжень до бюджету РФ надходить саме із нафтового сектору. Тому удар по цьому сектору буде дуже чутливим для РФ», – сказав Гончар.

Гончар зазначив, що Росія не зможе відновити потужний експорт нафтопродуктів до Європи, оскільки Європа розпочала незворотній процес дерусифікації енергетичного ринку.

«Це набуло незворотного характеру, на тлі дій Росії в останні місяці. Тому відновити довоєнний експорт нафтопродуктів в Європу Росії не вдасться. Вони розповідають, що будуть експортувати на Схід. Однак для такого експорту потрібно побудувати дуже складну інфраструктуру. Що також є проблемою для РФ», – зазначив експерт.

Раніше американський Інститут вивчення війни заявив, що масовані атаки ракетами та безпілотниками, які Росія посилено завдає по українських містах та критичній інфраструктурі, принесуть українцям серйозні гуманітарні проблеми, але не підірвуть волю до перемоги і не переламають ситуацію на фронті.