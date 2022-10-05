Експортери бананів в Еквадорі оцінили фінансові втрати через війну в Україні

Росія для Еквадору є другим найбільшим покупцем бананів після Євросоюзу

Сукупні втрати в постачаннях бананів до Росії та України в період з січня по серпень 2022 року оцінюються в 4,91 млн ящиків

Еквадор недопоставив до Росії з початку 2022 року близько 4,54 млн. ящиків бананів на тлі війни в Україні. Про це повідомляється в доповіді Асоціації експортерів бананів Еквадору (AEBE).

Згідно з розрахунками асоціації, сукупні втрати в постачаннях бананів до Росії та України в період з січня по серпень 2022 року оцінюються в 4,91 млн ящиків (одна скринька важить 18,14 кг). Причому більшість із цього обсягу припадає на Росію (4,54 млн). Усього ж у період із січня по липень Росія отримала 52,15 млн ящиків бананів (дані за серпень не враховувалися).

Зазначається, що Росія для Еквадору є другим найбільшим покупцем бананів після Євросоюзу, на який за перші сім місяців 2022 пішло 62,53 млн ящиків.

Відомо, що у квітні фермери Еквадору влаштовували протести: зводили барикади із фруктів та перекривали дороги, щоб звернути увагу місцевої влади на проблему.

Раніше повідомлялося, що збитки аграрного сектора України через війну оцінюються в мільярди доларів.