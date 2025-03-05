Ексміністр МЗС розповів про першу розмову Зеленського і Путіна у 2019-му

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та диктатор РФ Володимир Путін на зустрічі в Парижі, 9 грудня 2019 року

Пристайко: Я усвідомлював, що Путін будує місток відносин з новим президентом

Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що перша розмова президента України Володимира Зеленського і диктатора РФ Володимира Путіна у 2019 році запамʼяталася йому «демонстративною дружністю» Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтервʼю дипломата «Українській правді».

«(Перша розмова – «Главком») запам'яталась демонстративною дружністю Путіна. Я усвідомлював, що він будує місток відносин з новим президентом. Він, знаєте, він поводив себе як такий Акела, такий старший-старший друг, який втомлений довгими безрезультативними переговорами з попередником», – пригадав Пристайко.

Дипломат наголосив, що підготовка до розмови з Путіним тривала довго, як і під час підготовки до дзвінка з іншими очільниками країн.

«Це були групи людей, які вели розмову довго, кожен висловлював свої думки, і вони не завжди подобались, сиділи люди, які записували, а потім переробляли. Коли писалися виступи президента, це була окрема дискусія, а тільки в результаті дискусії народжувався текст», – зазначив ексміністр.

Пристайко додав, що Зеленський спокійно сприймав такі підготовки, оскільки, на думку дипломата, ще не був втомлений від цих «безкінечних розмов з лідерами країн».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пригадав, якою була зустріч з Путіним віч-на-віч у Парижі у 2019 році (в межах Нормандської четвірки).

«Була довга розмова. У різних тональностях. Говорив йому про те, що Мінські угоди не спрацьовують. Не спрацьовує відведення військ. Були перші спроби відведення... Говорив йому, що відводитимемо війська 20 років. Це заморожений конфлікт. Довго говорили...», – сказав Зеленський.

Як відомо, тоді у Парижі лідери Європи говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон. Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією.