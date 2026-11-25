Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс анонсував найближчим часом «важливі новини» стосовно транспортування української аграрної продукції. За його словами, Рига та Київ працюють над можливістю використання латвійської інфраструктури для експорту зерна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на латвійське видання Delfi.

Очільник латвійського уряду не уточнив, про які саме домовленості з Україною йдеться. Водночас, коментуючи можливість припинення транзиту російського зерна територією Латвії, Кулбергс назвав це «комплексним питанням» та наголосив, що його країна «не може робити поспішних кроків».

Напередодні Кулбергс заявив, що латвійський уряд ще має розглянути механізм запровадження заборони на транзит зерна з Росії. Прем’єр пояснив, що перед ухваленням остаточного рішення хоче додатково перевірити та підтвердити необхідну інформацію у служб безпеки країни. Водночас посадовець не уточнив, про які саме відомості йдеться.

Крім того, очільник латвійського уряду повідомив про консультації з президентом країни Едгарсом Рінкевичсом стосовно можливих наслідків припинення транзиту російського зерна.

За словами Кулбергса, питання запровадження відповідних обмежень від імені всіх трьох країн Балтії вже винесли на розгляд у Брюсселі.

Прем’єр-міністр зазначив, що рішення про заборону імпорту російського зерна можна було б ухвалити негайно, керуючись емоціями. Однак, на його переконання, такий крок був би безвідповідальним стосовно Латвії, її довгострокових інтересів та України.

Кулбергс наголосив, що Латвія не хоче отримувати російське зерно. Водночас він застеріг, що поспішне запровадження обмежень може позначитися на спроможності країни допомагати Україні з транспортуванням її аграрної продукції.

Нагадаємо, раніше країни Балтії виступили за заборону транзиту російського зерна територією Європейського Союзу. Крім того, Литва запропонувала запровадити персональні санкції проти окремих представників російського аграрного бізнесу.