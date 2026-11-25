Вартість російських активів, заморожених Швейцарією, зросла до 8,5 млрд швейцарських франків ($10,2 млрд). Країна продовжує застосовувати санкції Європейського Союзу проти політиків, бізнес-магнатів та компаній, наближених до Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У вівторок під час юридичної конференції в Женеві повідомив Даніель Ебі, керівник санкційного напряму Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) зауважив, що ця цифра свідчить про зростання на 15% порівняно з квітнем 2025 року, коли вона становила 7,4 млрд франків. Зростання пояснюється заморожуванням додаткових активів, а також підвищенням вартості частини активів, що зберігаються у золоті.

Однак загальна сума активів Центрального банку Росії, за його словами, знизилася на 9% до 6,8 млрд франків порівняно з показниками 18 місяців тому – не тому, що якісь кошти було розблоковано, а тому, що ці активи зберігалися в кошику валют, які втратили у вартості.

У серпні Швейцарія приєдналася до 20-го пакета санкцій ЄС. Відтак заморожування активів у країні поширюється приблизно на 2790 фізичних та юридичних осіб. Ебі також повідомив у вівторок, що до SECO надійшло понад 870 повідомлень про ймовірні випадки обходу санкцій. Півтора року тому їх було 600.

До слова, генеральна директорка бельгійського депозитарію Euroclear Валері Урбен попередила про ризик банкрутства установи у разі передачі Україні заморожених російських активів без відповідних фінансових гарантій. За її словами, Європейський Союз досі не знайшов механізму, який дозволив би використати ці кошти без загрози для фінансової стабільності депозитарію.

Як відомо, у вересні Європейська комісія відновила пошук механізму використання заморожених російських активів для фінансування України. Одним із запропонованих варіантів стала передача коштів разом із пов'язаними з ними зобов'язаннями до окремої структури ЄС.